进展顺利 英国爱尔兰合办2030年世界杯前景乐观

足球协会之间的对话是富有成果的，因为他们可能在11年后举办世界杯。

在英国和爱尔兰就申办2030年世界杯的可行性进行了“积极”讨论后，申办的可能性越来越大。

今年，英格兰、威尔士、苏格兰、北爱尔兰和爱尔兰共和国的足球协会一直在讨论联合申办世界杯的可能性。

苏格兰足协首席执行官伊恩·麦克斯韦尔认为，到目前为止，所有的对话都指向英国将在2030年申办世界杯，但他警告称，这种情况可能会在2024年的最后期限之前迅速改变。

“可行性研究回来了。”麦克斯韦尔说：“每个人都围着桌子谈论它。我们就从这里开始，看看我们会得到什么结果。现在的决定是2024年，所以我们还有一点时间。这些迹象是积极的，但这是足球，很多事情会发生，因为现在决定推迟了几年，这给了我们一些时间来评估，反思，看看我们下一步会做什么。”

当被问及足球协会现在是否会寻求本国政府的财政支持时，马克斯韦尔谨慎地表示，他只是希望两国之间的讨论能取得进展。

麦克斯韦尔说：“下一步就是继续在英伦四个协会中工作，并从中汲取经验。球迷们想去看世界杯。如果我们能把重大赛事、重大决赛带回苏格兰，那对苏格兰球迷来说就太好了。”

周一，爱尔兰足协总经理诺埃尔·穆尼在《泰晤士报》上表示，如果没有两国共同申办世界杯，他将“非常惊讶”。

2022年的世界杯将在卡塔尔的冬季举行，届时将有32支球队参赛，而2026年世界杯将有48支参赛球队参赛，由美国、加拿大和墨西哥主办。