进四强将开启豪购 热刺多名球员未来成疑

波切蒂诺率领热刺闯入欧冠四强，俱乐部主席列维将在今年夏天为球队提供1.5亿英镑的转会资金。多名热刺球员也可能面临离队的命运。

北京时间4月19日，热刺在欧冠四分之一决赛中淘汰曼城挺进半决赛，这是欧冠改制以来热刺首次闯入四强。波切蒂诺已经开始筹划在今年夏天继续加强球队阵容。

在经历两个转会窗口没有引援任何球员后，波切蒂诺希望在今夏转会市场引进多达5名球员。当然，球队也将出售一些球员，甚至包括埃里克森等核心球员都可能离队。

中场大将埃里克森、中后卫阿尔德维雷尔德在热刺的未来仍不明朗。

埃里克森与俱乐部的合约还有一年，他的续约谈判仍然没有进展，热刺很可能会在今夏将他出售，以免2020年放他免费离开。

阿尔德维雷尔德与俱乐部的合约也将在2020年到期，但是他的合约中有一项仅为2500万英镑的买断条款将在今夏奏效，如果比利时人想离开，热刺也将无能为力。

与此同时，热刺也愿意听取其他俱乐部对丹尼-罗斯和维克托-万亚马的报价，而英格兰国脚边后卫特里皮尔是否仍在波切蒂诺的计划中，也并不明确。

波切蒂诺很可能会通过出售球员筹集超过1亿英镑的转会资金。他希望再引援两名中场球员，增加球队的创造力，寻找埃里克森的接班人。

在波切蒂诺的引援名单上还包括一名边后卫和一名凯恩的替补前锋。这也意味着他们很可能在夏天出手前锋略伦特，尽管他在伊蒂哈德球场刚刚挽救了热刺，但是这位34岁的西班牙前锋的合同将在今夏到期，热刺无意为他提供新合约。