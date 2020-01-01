进击的格林伍德 曼联天才比以前更强壮了

即使在停赛之前，这位年轻的球员已经展现了天赋，但他现在已经以更好的身体状态回归了。

2019年11月24日——梅森·格林伍德永远不会忘记的一天。

在那个周日的下午，曼联1-2落后于谢菲尔德联，18岁的他在第74分钟被替换上场。

格林伍德的影响几乎是立竿见影的。仅仅在替补出场三分钟后，这位前锋就接到了马库斯·拉什福德的完美传球，将比分扳平。这是这位年轻人在英超的第一个进球。

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自从3-3战平谢菲联之后，很多事情都发生了变化。曼联现在的状态肯定比8个月前要好。

“他们看起来比我们更想要胜利，也比我们更自信。”主教练索尔斯克亚在谢菲尔德的比赛后说。

曼联在上周五晚上逼平热刺的比赛中并没有缺乏信心。他们看起来是一个完全不同的球队，在70分钟的比赛中，他们表现的很缓慢。

然而，周三晚上在老特拉福德，当曼联准备再次迎战克里斯·怀尔德的球队时，格林伍德似乎将再次在这场比赛中发挥关键作用。

由于疫情影响，这几个月对索尔斯克亚的队员来说都是非常重要和具有挑战性的，但对格林伍德来说尤其重要。

他增肌了，锻炼了更多的肌肉，变得更强壮了，这将有利于他的整体发挥。

“我不确定这是有意的，但是健康教练和他合作得很好。”索尔斯克亚解释说：“在一线队度过了紧张的第一个完整赛季后，他得到了他需要的休息和恢复期，现在他看起来很好。”

“我期待看到梅森更多表现，因为他会进更多的球。他已经走出了封锁期，他在训练中的表现也很好，所以我相信他会对本赛季剩下的比赛产生影响。”

在1-1战平热刺的比赛中，保罗·博格巴替补出场时的出色表现赢得了全场的喝彩，但格林伍德的上场也为曼联的表现助了一臂之力。

丹尼尔·詹姆斯在与穆里尼奥的球队的比赛中辛苦了一个多小时。威尔士人有足够的速度，但他在其他地方有所缺乏，很难在面对后防时创造空位或空间。

格林伍德换下詹姆斯后，曼联的进攻威胁开始增大。

我们可以听到一队助理教练基兰·麦肯纳向球员们尖叫，要他们“突破，从后面射门”，博格巴在这方面发挥了关键作用，为客队的比赛增添了活力和决心。

然而，格林伍德也显示出，在跑位和移动方面，他优于詹姆斯。这个学院的产品同样聪明和警觉，给曼联在右路带来了威胁，直到他上场之前，曼联一直缺少机会。

他已经在所有比赛中进了12个球，送出了4次助攻，对于一个去年夏天之前一直处于一线队边缘的少年来说，这是一个不错的赛季。

在没有足球的99天里，曼联在足球和其他方面都发生了很大的变化，但是这次的休息似乎给格林伍德带来了更好的力量。