进军美洲杯决赛 蒂特：巴西成功守住外星人梅西

巴塞罗那的当家球星没能激励阿根廷进入决赛，东道主以2-0赢得了这场引人注目的半决赛。

蒂特说：梅西是“外星人”，但巴西能够在击败阿根廷的美洲杯半决赛让他无从发挥。

热苏斯攻入首球，并助攻罗伯特·菲尔米诺打入制胜一球，帮助巴西2-0战胜蓝衣军团，自2007年以来首次进入到决赛。

他们的胜利给梅西带来了更多的国家队的痛苦回忆，此前，他的阿根廷队在前两场决赛中都被智利队在点球大战中击败。

阿根廷队长赛后强烈批评裁判的判罚，称裁判是“垃圾”，而主教练莱昂内尔•斯卡罗尼则坚称阿根廷队理应获胜。

但蒂特对蒂亚戈·席尔瓦带领的后防组织梅西的表现感到兴奋——巴西队在今年的美洲杯上还没有失球。

“我和斯卡罗尼谈过，也许是在他和媒体谈过之后，但梅西是独一无二的。”这位巴西教练告诉记者。

“他配得上对手的顾虑，也配得上这样的尊敬。想要用你在场上的表现来压制这样的球员，你根本阻止不了他。”

“我们不得不调整球队的结构，所以我们把菲尔米诺带到了离中场更近的位置，以减少他的跑动，同时也提高了我们的速度。”

“我们进球了，但控球比平时少，但我们带来了效率，我们很果断。”

“这是全新的一步，我们很高兴，这是进入决赛的一步，明天(周三)我们将看到另一个对手。”

巴西在对阵阿根廷的比赛中缺少了理查利森、菲利佩·路易斯和费尔南蒂尼奥，但他们希望这三位球员可以参加将在周日对阵智利或秘鲁的决赛。

“菲利佩·路易斯已经从伤病中恢复过来了，但是在身体方面，他无法承受90分钟的比赛，甚至有可能需要额外的时间继续康复。”蒂特补充道。

“另一方面，亚历克斯·桑德罗的表现很好。费尔南蒂尼奥正在恢复，也许如果我在比赛中需要他，他会来的。即使有一些限制。”

“至于理查利森，我不知道，但他的腮腺炎恢复得很好。我相信都已经过去了。”