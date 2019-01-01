进入实际操作 曼联将与葡萄牙中场经纪人会面

曼联将会见葡萄牙中场球员布鲁诺·费尔南德斯的经纪人，试图从葡萄牙体育完成这笔7000万英镑的转会。

据报道，曼联将与葡萄牙体育队长布鲁诺·费尔南德斯的经纪人会面。

这位24岁的葡萄牙国脚上个赛季的表现非常出色，他在53场比赛中攻入32球，送出18次助攻，令人印象深刻。

红魔将在周四以5000万英镑的价格引进水晶宫后卫阿隆·万-比萨卡，这位后卫将成为俱乐部夏季转会窗口的第二笔签约。

曼联已经从斯旺西签下了丹尼尔·詹姆斯，但是索尔斯克亚还没有完成所有转会。

据talkSPORT援引葡萄牙媒体O Jogo报道，费尔南德斯的经纪人米格尔·皮尼奥于周三飞抵伦敦，商讨一笔巨额转会到老特拉福德的事宜。

众所周知，索尔斯克亚的球队正在密切关注费尔南德斯的动向，他们正在招募两名中场球员，一名重攻一名重守。红魔在这个夏天已经失去了安德尔·埃雷拉，他的合同将在本月底到期后自由转会，留下的只有进球不多的队友杰西·林加德、弗雷德、斯科特·麦克托米奈和安德列亚斯·佩雷拉在保罗·博格巴的身后，从中场提供火力。

世界杯冠军成员博格巴与皇家马德里的眉来眼去进一步加深了索尔斯克亚的难题，在上赛季打进16球后，他的离开将在曼联中场留下一个进攻空缺。

费尔南德斯也被马德里竞技看中，他在本月初葡萄牙国家队的欧洲国家联赛夺冠过程中发挥了重要作用，在半决赛和决赛中都有出场。