这次只有一个回合 阿利森：打阿根廷没有犯错空间

巴西门将阿利森在过去两个赛季都在欧冠帮助所效力的球队淘汰了梅西所在的巴萨，他自信能在周二再次阻挡梅西。

巴西门将阿利森希望他以往面对梅西的积极经历能帮助他将这位阿根廷球星挡在美洲杯决赛门外。

当巴西在米内罗球场迎战老对手阿根廷队时，阿利森将再次与梅西正面交锋。

在过去的两个赛季里，这位门将已经分别代表罗马和利物浦四次面对梅西所在的巴萨，而阿利森都帮助球队最终晋级。

阿利森相信如果巴西能够复制罗马和利物浦的表现，他们将有机会阻止梅西的脚步。

“我对我的球队有信心，对我的工作有信心，我坚信我们将创造一场出色的比赛，我们必须做好一切准备。”阿利森在新闻发布会上说：“罗马和利物浦都非常不同。幸运的是，对我来说，这是两个快乐的故事。我效力了两支集体比赛的球队。我们的球队就像这样，作为一个团队，以一种关系来踢球。我现在经历了两件重要的事。但是在这样一场对阿根廷的比赛中，没有犯错的余地，每个人都必须全力以赴。”

在巴西进入这个阶段的过程中，阿利森发挥了至关重要的作用，在击败巴拉圭的八强比赛中，阿利森在点球大战中作出了精彩的扑救。

“我不认为自己是一个英雄。”阿利森说：“如果我做出扑救，而其他人没有转化他们的机会，这是没有好处的。我们都知道足球比赛是有条件的，所以我们必须做好一切准备。”