“这只是开始，我想要更多”——阿森纳的NXGN天才帕蒂诺在梦幻首秀后渴求更多

很少有首秀像查理-帕蒂诺的阿森纳首秀那样令人难忘。

随着球迷对这位少年中场在一线队获得机会的呼声越来越高，枪手主帅阿尔特塔在本赛季联赛杯的前几轮比赛中仍然无动于衷。

但这一切都在12月21日发生了变化，当时英冠的桑德兰来到酋长球场参加四分之一决赛。

本赛季大部分时间与一线队一起训练的帕蒂诺得到了机会，他进入了比赛的替补名单。

在阿森纳4-1领先的情况下，他终于在比赛还剩10分钟时替补出场。

这位阿森纳青训球员伴随着巨大的呼声走上球场，现场超过50000名阿森纳球迷呼喊着他的名字。

在10分钟时间里，他为这个夜晚画上了完美的句号，将尼古拉斯-佩佩的传球打入球门，首秀即破门，帮助阿森纳5-1击败桑德兰。

"这是一个神奇的夜晚，"在NXGN 2022年世界足坛50名最佳年轻球员名单上排名第28位后，这名中场在接受够力足球的独家采访时回忆道。

"当我上场时，听到每个人都在呼喊我的名字，这种感觉很奇妙。这给了我很大的信心。我觉得很自由，我觉得我可以像平时那样踢球。”

"然后当我第一次传球时，它给我带来了更多的信心。之后我接佩佩的助攻破门，说实话，这实在是太神奇了。"

帕蒂诺补充道："我记得事后我只是拥抱了一下工作人员，所有的球员都走过来对我说'恭喜你，这是你应得的，享受你的夜晚。'”

"我的家人和我的经纪人在阿迪达斯包厢里看我的比赛，刚走进去，看到他们的脸后，感觉很好，因为他们都花了很多时间在全国各地来回看我的比赛，当我在圣阿尔本斯、卢顿和青训营的时候。”

"那天晚上我对我的家人说：'这只是一个开始，我想要更多。'”

帕蒂诺的首个一线队进球发生在他18岁生日后的两个月，他处理这个进球的方式是他性格的一个表现，并证明了为什么阿森纳会如此重视他。

这是这位中场球员将永远珍视的夜晚，但他现在的重点是确保他继续为他的阿森纳故事增添更多难忘的篇章。

他说道："这个赛季对我来说很好，与U23的球员一起比赛，无论是在英超U23联赛还是在棒约翰杯中与成年队比赛。然后得到一线队征召，在一线队待了8、9周，这很了不起。”

"我现在知道一线队和U23之间的区别，这区别是巨大的。比赛的速度、质量、他们转移球的速度还有球员的力量。”

"仅仅是了解我需要身处的位置，我需要做多少力量训练和比赛技战术方面的内容。这一切都很重要。”

"现在我只想继续努力，希望能在季前赛中与一线队在一起，并尝试在更衣室中确立自己的位置。"

帕蒂诺在11岁时加入了阿森纳，他从卢顿镇来到这里，他在卢顿时就确立了自己作为英格兰最令人兴奋的青年才俊之一的地位。

英超顶级球队争相与他签约，曼城、切尔西和托特纳姆热刺都在争夺他。

但吸引他注意力的是阿森纳。

他说道："这感觉很好，我在这里有家的感觉。”

帕蒂诺很快就在枪手著名的海尔恩德学院里给人留下了深刻的印象，他一直在比自己年龄大的组别里踢球。

在2020-21赛季结束时，他第一次尝到了U23足球的滋味，而本赛季初，他的目标是在凯文-贝茨率领的U23梯队阵容中确立位置。

虽然其他年轻人已经被指定出租，但帕蒂诺的计划始终是留在阿森纳发展，在U23队获得比赛时间，并花一些时间与一线队训练。

但在伦敦科尔尼训练基地的一些令人印象深刻的表现让他成为了一线队训练的常客，而在去年夏天对布伦特福德的一场闭门友谊赛中，他的抢眼发挥进一步推动了阿尔特塔提拔他的计划。

最终，这名中场球员在对阵桑德兰的比赛中获得了首秀机会，不久之后，在足总杯第三轮对阵诺丁汉森林的比赛中，他第一次代表一线队首发。

但这一次没有童话般的结果，阿森纳以0-1的比分输给了这支英冠球队。

这对每个人来说都是一个困难的夜晚，对帕蒂诺来说，这是一个说明一线队足球艰难程度的早期例子。

他说道："在某种程度上，这是我当时就需要学习的东西，而不是在几年后才学习。”

"现在我理解了阿尔特塔对球员的恼怒，他说这还不够好，而不是说'孩子们干得好，表现得太棒了。’”

"这是一场重要的比赛，能成为这场比赛的一部分很棒。诺丁汉森林显然有着丰富的历史，他们的球迷也很活跃。”

"我很享受这场比赛，尽管它没有按照我们想要的方式进行。第二天我们都很难过，我们知道自己本可以做得更好。"

帕蒂诺在城市球场的首次亮相，使他成为最新一位从海尔恩德毕业并为阿森纳一线队首发的球员。

他和目前在阿森纳的其他许多人一样，受到了布卡约-萨卡和埃米尔-史密斯-罗在过去两年中的崛起的鼓舞。

萨卡和史密斯-罗在将帕蒂诺纳入他们的羽翼下发挥了重要作用，因为他刚刚踏上了他们自己不久前才踏上的旅程。

不出所料，帕蒂诺很仰慕他们两人，并坚持认为他们的成功并没有给现在试图追随他们脚步的青训营年轻人带来额外的压力。

"我不会说这是压力，这是我想效仿的事情，"这位18岁的年轻人说道。"我只是想尝试做他们所做的事情。”

"每天我只是去伦敦科尔尼基地训练，在我需要努力工作的事情上努力工作。”

"萨卡和史密斯-罗显然是非常有天赋的球员，但我认为他们与其他很多有天赋的球员不同的是，他们的态度、心态和他们的谦逊。”

"从海尔恩德直接来到科尔尼，然后直接进入一线队，而没有真正被租借，这是非常困难的。”

"这要归功于他们的职业苏阳和他们每天所做的事情。"

帕蒂诺一直是一个足球爱好者，他出生在一个热爱足球的家庭，很少有脚下没有皮球的时候。

在他的成长过程中，他的偶像是巴塞罗那的伊涅斯塔，而他在阿森纳的这段时光让他受到阿尔特塔、卡索拉和威尔希尔的启发，后者可以说是海尔恩德最有名的毕业生。

在威尔希尔最近回到阿森纳期间，他花了一些时间与一线队一起训练并执教青年队，帕蒂诺借此机会与这位前枪手明星坐下来，观看了阿森纳2011年与巴塞罗那在欧冠联赛中的对决。

威尔希尔在阿森纳主场2-1击败巴萨的那场比赛中创造了帕蒂诺所见过的"最好的个人表现"，这位少年中场表示，与他的偶像之一一起研究这场比赛为他提供了宝贵的内幕消息。

"我们一起看了那场比赛，"他说道。"威尔希尔在面对布斯克茨、哈维和伊涅斯塔等人时占据了优势，所以能和他一起看这场比赛真的很棒。”

"我们谈论了这场比赛，并看了他的集锦。他向我展示了他在比赛中所做的而我可能不会做的事情，这是一次有趣的谈话。”

"当威尔希尔在阿森纳工作时，与他接近是很好的。有他在俱乐部周围对青年球员来说是巨大的鼓励，很多人都从他那里获得了信息。"

最近几周，帕蒂诺的赛季被伤病打乱了，但他刚刚恢复了健康，他现在的重点是尽可能强势地完成这个赛季。

由于阿森纳正在向英超前四发起冲击，他意识到自己可能需要耐心等待下一次为一线队登场的时机。

但这对他来说不是问题，他只决心在一个环境中不断学习和提高，他认为球队现在的成绩证明了阿尔特塔和他的教练组自2019年12月来到俱乐部以来所做的工作。

"每天来到这里工作，你可以看到球队获胜时的氛围，"帕蒂诺说道。"你可以看到人们脸上的笑容，你可以看到每个人都在一起训练得很好。”

"当我在一线队的球场上训练时，我看到有一句话说：'训练是为了胜利。'”

"这意味着，如果你在训练中努力工作，做你需要做的所有额外工作，当比赛日到来时，这将使你处于获得三分的良好状态。”

"这是一个非常重要的信息，因为如果你真的努力工作，才华会带你去到顶端。”

"俱乐部已经发生了巨大的变化。球员、教练、工作人员，每个人都能很好地相处。这是一种很好的文化，能成为其中的一部分真的很棒。”

"当我每天开车到伦敦科尔尼时，我都很享受。”