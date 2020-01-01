这么近那么远 隆东透露自己曾非常接近加盟曼联

这位前纽卡斯尔射手对他转会老特拉福德的失败敞开心扉，承认红魔的兴趣对他来说“意义重大”。

萨洛蒙·隆东透露了他在一月转会窗口关闭前是多么接近转会曼联。

曼联在冬季转会最后期限前看到拉什福德因为严重的背伤休战了4个月，不得不在转会市场上寻找一名额外的中锋。

曼联对前纽卡斯尔前锋隆东的收购有些晚，最终未能达成交易。隆东目前在中超联赛效力于大连人足球俱乐部。

其他球队

隆东说他一直在电话旁边等着经纪人的电话，询问谈判的最新进展，直到他发现曼联已经决定从上海申花租借伊哈洛。

“一切都不在我的掌控之中。”这位30岁的球员告诉The Athletic：“与曼联联系在一起意义重大，因为他们有着伟大的历史，这一定意味着他们认为我在英超表现出色。”

“他们开始和我的经纪人谈话，我只是在电话旁等着决定，也许是等律师，但后来我看到伊哈洛已经签约了。”

“它还没有达到提出报价或类似报价的阶段，但我认为它真的很接近了。”

当被问及转会失败是否让他感到愤怒或沮丧时，隆东回答说：“不，不，这只是足球。这又是一个决定，他们显然认为伊哈洛是他们最好的决定。我和他交手过，我为他感到高兴。”

“我能做的就是继续工作。我专注于大连，专注于工作，专注于学习，专注于聆听。在那之后，我们只能等着瞧了。在这个比赛中你永远都不会知道。”