这个冬窗有点冷 英超自2012年后冬窗转会支出首度下滑

德勤事务所财务专家的统计数据显示，英超在2019年冬窗总支出为1.8亿英镑，这是自2012年冬窗以来出现的首度大幅度下跌。

2019年冬窗转会正式落下帷幕，英超在这个转会期共花费1.8亿英镑引进球员，其中切尔西以5500万英镑从多特蒙德引进普利西奇的交易就已经占去将近三分之一。

去年冬窗转会期间，英超创下4.3亿英镑的引援支出高峰，其中包括利物浦以7500万英镑引进范迪克和曼城以5000万英镑引进拉波特。

不仅如此，这个冬窗的转会英超市场流失了很多球员。曼城青训小将迪亚兹转会加盟皇马，转会费为1550万英镑；热刺球员登贝莱则以1100万英镑身价远赴中超加盟广州富力；德甲球队沙尔克04则以960万英镑成功引援了曼城另一名青训小将马通多。

德勤事务所的体育业务部主管蒂姆·布里奇（Tim Bridge）说：“本赛季即将进入决定性阶段，英超俱乐部一月份的转会支出相比前几年有所减少。”

在2011年冬窗转会期，英超共支出2.25亿英镑，但在随后的2012年冬窗，英超转会支出就骤减到6000万英镑。

在2013年，英超转会支出再度翻番增长，并在2014和2015年冬窗保持在1.3亿英镑。但在近三年的冬季转会窗里，英超转会支出呈现大幅度增长，分别为1.75亿英镑，2.15亿英镑和4.3亿英镑。

英超俱乐部在冬窗花费1.8亿英镑引援后，也意味着2018-19赛季的总引援支出金额达到了14亿英镑，仅次于2017-18赛季的19亿英镑。