这不是真的曼联 “强援”万比萨卡可助红魔取得零封

红魔名宿丹尼斯-埃尔文对这位年轻的后卫印象深刻，他希望看到曼联能够由此打出更好的防守表现。

本赛季开局阶段，索尔斯克亚的球队在4-0大胜切尔西之后就一直难以找到状态，他们已经连续三场比赛没能战胜对手了。

这样的表现也让人们对于红魔的整条后防线充满了质疑，尽管他们拥有世界最佳门将之一德赫亚以及今夏花费8000万英镑签下的新援马奎尔。

不过，万-比萨卡在四后卫阵型中的右后卫位置上表现依旧可圈可点。

红魔传奇埃尔文当年也是出任边后卫，他希望年轻球员可以为球队在场上带来更多的灵感。

埃尔文告诉曼联官网：“我看过很多他去年在水晶宫的比赛，他只为水晶宫一队效力了15个月。”

“他年纪更小一些的时候在右边锋的位置上度过了好几年，所以他的防守会做得这么好实在出乎我的意料。不仅仅是抢断，我们也能够在去年，以及这个赛季的前四场比赛中发现这点。但他打过的位置效果都很好。”

“你始终会担心边锋转化为边后卫，这会让他们花很长时间来适应。他看起来很好，他无疑还是一位年轻球员，他还有很多需要学习的东西，但他真的是个强援。”

“去年我们在38场比赛中被打入了54球。 这不是真的曼联。我们以前的后防一直很稳。我们需要强化后防，就像我们之前做的那样，我们需要更多的零封。”

万-比萨卡也不是目前红魔阵中唯一的年轻球员，威尔士国脚詹姆斯四场三球，表现也不可谓不出色。

埃尔文谈到这位前斯旺西球员时说道：“他两个边都能打，左右都能内切。”

“他不惧奔跑，你肯定会想要这样一名为目标拼尽全力的球员，但四场三球对他来说肯定是一个不错的开端。他有些破门，特别是在上场对阵南安时，真是令人赏心悦目。他就是个天才。”