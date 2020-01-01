这一切并不存在！阿拉巴父亲与经纪人愤怒回应赫内斯指责

这位奥地利国脚的父亲与经纪人回应了前主席的指责，他们商店自己并没有希望从球员身上得到更多的利益。

大卫·阿拉巴的父亲和经纪人愤怒地回应了关于自己在球员合同谈判中狮子大开口的指责。

这位奥地利国脚的经纪人和他的父亲在上周末被前拜仁慕尼黑主席赫内斯在媒体上进行了攻击，他指责球员经纪人皮尼·扎哈维就是一条“食人鱼”，并认为球员和球队都不应该听取他的意见。

此外，媒体声称阿拉巴希望成为拜仁收入最高的球员，年收入达到2500万欧元。

其他球队

乔治·阿拉巴，这位球员的父亲，被他最近几天所遭遇的事情激怒了。

“我把十几岁的大卫·阿拉巴带到了拜仁。这些年以来，我有几次机会让阿拉巴转会到其他俱乐部，但我们都很忠诚，总是选择留下来。不过我没有想到拜仁会在公开场合散播关于薪水和佣金的肮脏谎言。”他告诉天空体育。

“赫内斯声称无法达成续约合同似乎，因为我们要求拜仁支付如此之高的佣金，这是肮脏的指控之一。这都是因为我们没有接受他们提供给我们的年薪，我们有自己的想法。”

与此同时，扎哈维也否认他曾要求从这一续约谈判中得到一笔令人震惊的佣金。

“我从来没有和拜仁的负责人谈论过关于佣金支付的细节。”他表示。

“这个话题唯一一次被提起是我们在里斯本见面的时候。哈桑萨利哈米季奇问我如何设想这件事。我告诉他我们应该先和球员达成协议，但我不会比通常情况下要得更多，我并不想比从拜仁这里拿到佣金的其他经纪人拿更多的佣金。”

“再说一次，我们还没有谈论过具体数字！”

28岁的阿拉巴在安联球场度过了他的整个职业生涯，他是在2008年从奥地利维也纳来到安联球场的，当时他只有16岁。

自从他在2010年为一队首次亮相以来，他已经确立了自己一线队的主力位置，截至目前已出场近400次。

如果续约合同没能在今夏达成，他可以在明年夏天自由转会加盟其他俱乐部。