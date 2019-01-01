还需等待 索帅确认博格巴将缺阵至十二月

红魔的法国中场不会在短期内回归赛场。

曼联主帅索尔斯克亚透露，保罗·博格巴在十二月之前不太可能复出。

这名26岁的球员自9月30日以来一直因脚踝受伤缺阵，本赛季仅为俱乐部出场6次。博格巴在迪拜度过了最近的国际比赛日来帮助他的恢复，但据他的教练说，他还要在场边休息一个月。

“我想我们在十二月之前见不到他。他将缺席一段时间。”在周日曼联3-1战胜诺维奇后，索尔斯克亚说：“他需要时间来完全恢复，所以我不认为他会回来，直到对阵谢菲尔德联的国际比赛日后。我们要到十二月才能见到他。嗯，我不是医生，但那里有个伤势需要治疗。是的，是他的脚踝。谈论一个长期缺阵的人是没有用的，因为他不会来到球场上帮助我们。保罗很棒，他是我们需要的有创造力的中场球员，但现在需要其他人站出来。”

在迪拜的时候，博格巴被拍到与皇家马德里主帅齐达内会面。

索尔斯科亚说：“保罗是我们计划的一部分，他一直在克服伤痛的障碍，他受到了四面八方的批评。但是当他回到对阵罗奇代尔的比赛的时候，他想上场，想要回来，这太疼了，他做了扫描，他正在回来的路上，他在恢复，他在调理。他已经休息了一些日子，但他不在这里，这就有了一张照片，当你在曼联的时候，我一点都不介意。”

在博格巴周日缺席的情况下，红魔上演了他们本赛季的最佳表现之一，以3-1轻松击败了诺维奇，结束了联赛四轮不胜。

这场胜利使得索尔斯克亚的球队在英超联赛中排名第七，在10场比赛后，他们距离前四名还有7分的差距。

红魔将在下周三的联赛杯十六强对阵切尔西，然后周六前往伯恩茅斯。