还需引援 吉格斯：曼联缺少麦迪逊和格拉利什

老特拉福德的偶像人物还没有放弃博格巴，但他承认索尔斯克亚需要在中场找到另一个选择。

俱乐部传奇瑞恩·吉格斯说，曼联“少了一个杰克·格里利什，一个詹姆斯·麦迪森”，他还认为红魔缺少了至少“五到六名”球员。

索尔斯克亚在接手老特拉福德后就承认了这一点，挪威人也很快指出了他正在监督一个长期的重建计划。

伤病使他球队在最近的几场比赛中都有了进步，而拉什福德也加入了博格巴的行列，成为了球队最新的一名伤员。

后者本赛季只出场了8次，这让人们对他的未来产生了更多的猜测。

吉格斯还没有准备好放弃世界杯冠军，但他承认曼联需要在中场找到更多的创造性选择。

这位红魔的偶像人物在谈论阿斯顿维拉和莱斯特的组织者时说：“我不认为他(索尔斯克亚)得到了球员。”

“他可能在改变比赛方式方面有些欠缺。你知道，那个10号，那个关键点，还有一个中场。”

“不管博格巴是不是那样的人，他的状态一直很不稳定，很明显，在他状态好的时候，他可以成为那样的球员。但是，他们缺少一个伟大的球员，一个麦迪森，一个可以打开大门的球员。”

“因为我们的速度适合他们的打法，而且当你遇到好的球队时，他们喜欢控制球权。”

索尔斯克亚是否有机会在老特拉福德完成他的任务还有待观察。

另一个转会窗口目前正在开启，吉格斯希望看到他的前队友在去年夏天签下的马奎尔、万比萨卡和詹姆斯之后继续有所行动。

威尔士人补充了曼联和他们教练所面临的挑战：“作为一个教练，你没有时间。”

“到目前为止，在他的第一个转会窗口里，他已经签下了三名优秀的球员。我想他还需要五到六个。我认为这将需要另外两个转会窗口。”

“他确实需要时间，但他能否得到这些，只有结果和俱乐部内部的压力才能告诉我们。但我认为曼联想要保持强大，他们想给奥莱一个机会，获得一点稳定。”

曼联目前在英超联赛中排名第五，他们将在周三联赛主场迎战伯恩利。