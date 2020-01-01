还踢个球 索尔斯克亚抱怨欧联杯比赛用球

红魔在比利时与风雨作斗争，但是他们的主帅说天气并不是唯一影响他们表现的因素。

索尔斯克亚批评了曼联在欧罗巴联赛与布鲁日的平局中使用的足球。

红魔在比利时的32强首回合比赛中以1-1逼平对手，安东尼·马夏尔打进了本赛季的第14个进球。

比赛在恶劣的条件下进行，大风、暴雨甚至冰雹侵袭了布雷德尔球场。

其他球队

因此，索尔斯克亚对平局很满意，尽管他觉得不仅仅是天气阻碍了他们的表现。

“这是一场艰难的比赛，对手是一支在艰难条件下组织良好的球队。”赛后他告诉记者。

“我不认为这是任何人看过的最好的比赛之一。有点马虎，注意力不集中，但球场的条件和比赛用球使它很难。你可以问任何一个球员；当你想踢足球的时候，那个球就没用了。”

当被问及他对比赛用球的看法时，索尔斯克亚补充道：“它只是不同，很难用，你可以拿一个试试。但对两支球队来说是一样的。条件不太好；有风和雨。”

“但不管怎样，两队的进球都很奇怪。他们的界外球和长传直接穿过中场。两支球队都缺乏专注力。”

索尔斯克亚对周一战胜切尔西的阵容做了6处调整，德赫亚、万-比萨卡和费尔南德斯都被放到了替补席上。

在周日与沃特福德的比赛中，挪威人觉得他别无选择，只能利用他的阵容。

“当然，周一晚上和周四的比赛，恢复期会更短，周日的比赛也一样。所以你必须考虑大局，而不是一场比赛。”他补充道。

“所以我们做出了决定，收获了一场平局，一个有进球平局。所以他们必须要来到老特拉福德进球，如果他们想要平局，他们需要进更多的球。所以我们期待着周四的到来。”