还能火几年 尤文主管：C罗完蛋了？别逗我笑了

俱乐部的体育主管法比奥·帕拉蒂奇说，葡萄牙球星在错过金球奖后还有很多事情要做。

据尤文图斯体育主管法比奥·帕拉蒂奇称，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多“比以前更强壮地回来了”。帕拉蒂奇对有关这位经验丰富的前锋在错失金球奖后“完蛋了”的说法嗤之以鼻。

C·罗纳尔多选择不参加在巴黎举行的金球奖颁奖典礼，而是选择在米兰的足球盛会上露面，这位尤文球星在那里获得了意甲联赛的奖项。

C·罗纳尔多获得了意甲最佳球员奖，他上赛季在联赛中攻入21球，帮助尤文赢得了他们的第八个联赛冠军。

帕拉蒂奇被问到C·罗纳尔多最近的状态是否意味着这位34岁的球员的能力在下降，在过去的5场比赛中他仅 为斑马军团进了一个球。

尤文主席拒绝了这种说法，他告诉都灵体育报：“克里斯蒂亚诺完了？别逗我笑。C·罗纳尔多的膝伤让他无法发挥出最佳状态，但现在他比以前更强大了。”

在谈到金球奖时，帕拉蒂奇补充道：“对我来说，C·罗纳尔多上个赛季也当之无愧，他在欧冠中打进了很多关键的进球。”

C·罗纳尔多本赛季也应该获得金球奖。他是个好胜的动物。我们和他一起做了很好的投资，他提高了我们所有人。我们必须接受他的饥渴，这是他区别于其他人的地方。他会留在尤文图斯吗？当然。”

帕拉蒂奇还借此机会对马泰斯·德里赫特大加赞扬，因为他赢得了科帕奖，该奖被授予21岁以下的最佳球员。

德里赫特在7月份以7500万欧元的价格从阿贾克斯转会到了尤文图斯，帕拉蒂奇认为这是俱乐部最好的交易之一。

“我越看他，就越觉得他是个怪物。他属于另一个类别。”帕拉蒂奇说：“你知道20岁在大俱乐部首发意味着什么吗？由于基耶利尼的受伤，他很快就加入了比赛。他立即承担了巨大的责任，这太疯狂了。他是我们最好的年轻球员买卖。他将定义一个时代，我对此深信不疑。”