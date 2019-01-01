还未被遗忘 兰帕德：我们想要最好的喝水哥

这位被遗忘的中场球员将看到他现在效力的球队和母队正面交锋，他将因为场外的问题缺席比赛。

在丹尼·德林克沃特在夏季从切尔西租借到伯恩利后，弗兰克·兰帕德希望他的职业生涯回到正轨。

这名29岁的球员自从被租借后只出场过一次，他卷入了曼彻斯特一间夜店的斗殴事件，在那里他的面部和脚踝都受了伤。

兰帕德说德林克沃特的表现很好，这对他租借出去的每个人都有好处，但他也希望看到这名中场球员在季前赛和他一起工作后回到正轨。

“在赛季前我和德林克沃特一起努力训练，我认为我们的关系很好。”兰帕德在科巴姆训练中心告诉记者：“作为主帅，我有关注球员的义务。我和德林克沃特处得很好。我喜欢和所有的球员一起工作。很明显，他在这里度过了一段艰难的职业生涯，因为他并没有像他想要的那样踢球，尤其是上个赛季。我的想法是在最开始就诚实地告诉他，我们在哪里，他在哪里，在选择和出场顺位方面。

“我们想要最好的德林克沃特。最后，他决定去伯恩利。那里发生了什么事我并没有很大的控制权，尽管我和他取得了联系。然后他受伤了。我们想让他去那里，好好表现。每个人都带着正确的想法，努力去做正确的事情，公平地说，现在取决于德林克沃特自己，他需要真正地埋头苦练，努力工作，因为他是我们的球员。如果他有场外的问题，我不会介入，我会专注于足球。老实说，问题是他已经两年没踢球了，他想踢竞争性的足球，我认为这会解决问题，尤其是我们在球场上看到的问题。”

肖恩·戴奇已经证实德林克沃特将于下周恢复训练，后者希望自己能在1月结束租借合同后有所作为。伯恩利和切尔西将在合同到期前重新进行谈判，就如何处理他们的阵容制定计划。

德林克沃特上个赛季在西伦敦一次出场机会都没有。他在2017年以3500万英镑从莱斯特城加盟切尔西，自从他转会以来，他只出场了23次。