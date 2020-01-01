还有悬念 拉什福德：世界级的德赫亚让曼联保留希望

这名前锋认为西班牙人的一系列扑救使得两回合的比赛还有悬念。

马库斯·拉什福德表示，曼联应该感谢大卫·德赫亚，在联赛杯半决赛第一回合1-3负于曼城的比赛中，德赫亚让他们保留了希望。

曼联半场一度以0-3落后，但当拉什福德在中场休息后攻入一球后，曼联恢复了一些希望。

然而，这名22岁的球员说，应该是球队的门将得到赞扬。

“对我来说，不是进球给了我们机会。”他在俱乐部官方网站上说：“大卫做出了三到四次世界级的扑救，这就是为什么我们仍然还在比赛的原因。我们必须理解这一点。”

“和上次我们对阵他们的时候相比，他们有了一点变化。也许作为球员，我们需要在球场上多适应一点，试着多控制一点比赛。对阵他们很艰难——他们是一支强队——但我们必须对自己有更高的期望。”

“输掉比赛真令人失望。上半场踢得不够好。下半场好了一点，更像我们自己。但是今天我们没有足够的实力赢得比赛。现在我们必须把注意力放在诺维奇身上。”

对于英格兰射手来说，这个结果无疑让原本对他来说特别的夜晚黯然失色。

“第一次担任队长的感觉很好，但结果很重要，我们没有取得胜利。”他说。

尽管有这样的结果，他仍然谨慎乐观，认为有机会扭转战局，上赛季在欧洲冠军联赛对阵巴黎圣日耳曼的比赛中，曼联也完成过两球的逆转。

“这是一个不同的比赛，不同的球员。”他说：“但我们在巴黎找到了什么，我们必须再次在自己身上找到。我们必须去那里，进球，赢得比赛。”

接下来曼联将做客诺维奇，他们希望结束三场不胜的纪录。