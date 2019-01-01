还是觉得你最好 内马尔与巴塞罗那渴望破镜重圆

内马尔在与巴塞罗那俱乐部高层进行了新的谈判后，他回归巴塞罗那的可能性越来越大。

据西班牙媒体报道，巴塞罗那已经加快了重新签下内马尔的步伐。

巴西超级巨星在2017年离开加泰罗尼亚，以2.22亿欧元的身价加盟巴黎圣日耳曼。

从那以后，他的前途就蒙上了一层阴影，有人说他在法甲不开心，想回到西甲。

皇家马德里一直在寻找克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的替代者，去年夏天他们对内马尔很感兴趣，但从那以后他们把注意力转向了切尔西的埃登·阿扎尔和其他目标。

然而，尽管当初内马尔带着争议离开，但巴萨在最近几个月已经采取了一些行动，以确定这名球员是否对回归诺坎普感兴趣。

内马尔带着对金球奖的憧憬转会到大巴黎，但他在巴萨更衣室里仍然很受欢迎，梅西上个月承认“我们希望他能回来”。

去年11月，俱乐部代表安德烈·科里在伦敦会见了内马尔的父亲，探讨了回归的可能性；在内马尔从桑托斯转会到巴塞罗那的最初阶段，正是科里发挥了关键作用。

现在加泰罗尼亚广播电台报道，科里再次与内马尔和他的团队会面，这次他们是在冬歇期在巴西见面。

据报道，参与谈判的还有曾帮助安排2017年内马尔转会至巴黎圣日尔曼的以色列经纪人皮尼·扎哈维和巴萨球员联络官佩佩·科斯塔的儿子阿尔瓦罗·科斯塔。

巴黎圣日耳曼继续着面临欧足联财政公平的问题，欧洲管理机构正在调查俱乐部的财政事务。

大巴黎此前否认考虑出售内马尔或姆巴佩以规避可能的制裁。

但如果欧足联真的找他们麻烦，那么按照原价出售内马尔或许是最好的出路——尤其是在巴塞罗那和这名球员越来越渴望重聚的情况下。