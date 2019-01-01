还是想当主教练 基恩就任森林助教仅5个月即离职

尽管在今年1月才刚刚被任命为诺丁汉森林助教，但这位前爱尔兰中场现在更希望做的，则是专注于成为一名主帅。

前红魔名宿基恩在成为诺丁汉森林助教短短5个月后选择了离职，他希望自己能够重新为成为一名主帅而奋斗。

47岁的爱尔兰人在今年1月跟随马丁-奥尼尔一起加入诺丁汉森林的教练团队，他作为助教是教练组的二号人物。

但或许是此前执教桑德兰和伊普斯维奇的感受至今仍然令他难以忘怀，短暂服务森林后的基恩还是做出了辞职的决定。目前他正在寻找新的工作机会。

一份俱乐部的声明中写道：“诺丁汉森林确认助教罗伊-基恩已经离开俱乐部。”

“罗伊向俱乐部的股东，董事会，职员们以及球员们，特别是主教练马丁-奥尼尔愿意给予他或从新回到城市球场的机会，表达了他的感激之情。”

森林在2018-19赛季最终以第9名的成绩首场。

基恩在2011年离开桑德兰之后就再没担任过成年队主帅的职务。在过去6年，他先后供职于爱尔兰国家队，维拉和森林，但都是获得的都是助教身份。

基恩在声明中说道：”和马丁在过去几年的共事经历是非常有意义的经历，是我足球生涯中——无论是作为球员海是教练——最完美的一段，我个人要向他表示感谢。“

早在职业生涯初期，这位后来名噪英伦的中场就已经是城市球场的忠实球迷了。上世纪90年代，他的职业生涯也是从这里起步，才令他有机会被弗格森爵士看中，带回了老特拉福德。