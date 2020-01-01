还是太年轻 巴拉克建议哈弗茨暂时别去拜仁

这位德国传奇认为这位天才少年应该推迟转会到德甲豪门。

巴拉克认为勒沃库森新星哈弗茨还没有准备好加盟拜仁慕尼黑，尽管他和德甲冠军的联系越来越紧密。

年仅20岁的哈弗茨本赛季以4粒进球和2次助攻的成绩继续在德甲联赛中引人注目。

这种稳定的状态来自于他在2018-19赛季的17个联赛进球，吸引了大量的转会兴趣。

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拜仁在引进最优秀的德国球员方面有着悠久的历史，尽管哈弗茨似乎符合要求，但巴拉克认为赛季末可能的转会对双方来说都还为时过早。

“在拜仁，你需要其他的特点来证明自己。仅仅做好是不够的。”巴拉克告诉《体育1》：“（哈弗茨需要）时间和精力来为拜仁做好心理准备。他仍然处于发展阶段，在他的比赛中仍然有失误。”

这名年轻的中场球员目前与勒沃库森的合同到2022年到期，勒沃库森预计将要求超过1亿欧元才会让他提前离开。

当巴拉克呼吁拜仁对哈弗茨表现出足够的耐心时，他也承认这名有天赋的年轻球员正是俱乐部未来想要签下的球员。

巴拉克补充道：“如果巴伐利亚人采取正确的行动，而你仍然有资格得到最好的德国球员，那就必须引进哈弗茨。”

如果哈弗茨从勒沃库森转会到慕尼黑，他将会跟随巴拉克的脚步，后者本人在2002年也曾离开过同样的俱乐部。