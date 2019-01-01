还愿你懂下台的美艺 赫内斯将离开拜仁主席职位

经过数周的猜测后，这名前西德前锋表示将不会寻求连任拜仁主席。

乌利·赫内斯证实，他将辞去拜仁慕尼黑俱乐部主席一职，但仍将留在俱乐部董事会。

数周以来，外界一直在猜测这位67岁名宿的未来，周四证实他将不会参加11月的竞选连任。

前阿迪达斯首席执行官赫伯特·海纳已被赫内斯提名接任，这一决定得到了拜仁顾问委员会的一致支持。

赫内斯将继续留任，直到俱乐部定于11月15日召开的下一次年度股东大会。

拜仁在一份声明中证实，赫内斯“将继续担任监事会成员，任期至2023年11月”。

赫内斯在他的职业生涯中是一名前锋，在1970年至1979年间代表拜仁出战的239场德甲联赛中打入86球。1979年，27岁的他因伤被迫退役，之后被任命为总经理。

在担任拜仁总经理30年后，赫内斯于2009年11月当选拜仁主席。在此期间，他帮助俱乐部成为欧洲足球的一支重要力量，赢得了44项重大荣誉。

在他担任主席期间，他见证了拜仁对国内赛事的统治，拜仁在他的任期内赢得了10个德甲冠军中的8个。他们还赢得了2013年的欧冠冠军，在温布利球场的决赛中以2-1击败了同国对手多特蒙德。

2005年，他还帮助俱乐部的主场从奥林匹克体育场搬到安联球场。2014年，他因逃税入狱，但三年前出狱后，他再次当选拜仁主席。