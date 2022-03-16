还差83球，凯恩能否超过希勒成为英超历史第一射手？

凯恩的目标是在退役前打破阿兰-希勒创造的英超进球纪录。

在热刺5-0大胜埃弗顿的比赛中，凯恩打进了自己在英超的第176个进球，这让他在英超历史射手榜上追平了亨利。而在2-3不敌曼联的比赛中，凯恩再次破门，这让他追平了兰帕德。

凯恩告诉天空体育：“我不认为自己每一场比赛前都在想着希勒的纪录。”

“我觉得我们非常专注与对手，球队和接下来的比赛，我想如果你在场上好好表现，这些数字自然会有的。”

“我希望在退役时成为第一射手，这一直是作为前锋的我的野心，尽可能做到最好。”

“希勒的纪录绝对在我脑海的角落里，也是我希望达成的成就，但每个赛季流逝很快，比赛也过得很快，突然之间你就在谈论另一个名字，另一个人，你只能不断去突破。”

阿兰-希勒目前是英超历史头号射手，他在2006年退役时已打入260个英超进球。排名第二的是鲁尼，他一共打入208个英超进球，而前曼联球星安迪-科尔则打入187球，排名第三。

阿圭罗184球排名第四，凯恩177球和兰帕德并列第五，亨利175球第七，福勒163球第八，迪福162球第九，欧文150球第十。

本赛季至今，凯恩在26场英超联赛中打进11球，目前热刺的赛季还剩11场联赛，如果凯恩赛季末发挥出色，他有望在本赛季结束时进入历史射手榜前三。