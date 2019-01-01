还差一点 坎特无缘对阵狼队和瓦伦西亚

蓝军中场已经缺阵近一个月，但他的教练证实，他将无法参加接下来两场比赛中的任何一场。

切尔西主教练弗兰克·兰帕德已经将恩戈洛·坎特排除在即将到来的与沃特福德和瓦伦西亚的比赛之外。

切尔西将在周六的英超联赛中对阵狼队，然后在周二的欧冠首轮小组赛对阵瓦伦西亚。

这位法国中场本赛季只代表兰帕德的球队参加了两场联赛，自从上个月1-1战平莱斯特城后，他一直在与脚踝伤病作斗争。

虽然兰帕德说法国国脚已经接近复出，但他承认接下来的两场比赛对坎特来说还为时过早，因为他离完全康复还有“一周左右”的时间。

“恩戈洛并不健康，”这位前切尔西和英格兰球星在前往莫利纽克斯球场之前告诉记者：“这场比赛对坎特来说来得太快了，他已经有望复出了。我们正在等待最后的步骤，但希望这是同一时间。”

兰帕德在蓝军也有一些好消息，他确认后卫吕迪格可以再次上场，而佩德罗和科瓦契奇也都很健康。

“吕迪格很适合比赛。这是我自己的选择，但他将扮演重要角色。我们想念他，就像我们想念更多的一线球员一样。吕迪格并不老，但他需要承担起领导者的责任。这在团队中很重要。我不想球队为了年轻而年轻。他可以很有影响力。他已经准备好接受这些角色。”

与此同时，卡勒姆·哈德森-奥多伊和里斯·詹姆斯将在周五晚上对阵布莱顿的比赛中代表切尔西U23队出场，这将加快他们的伤愈进程。

哈德森-奥多因跟腱断裂自4月以来一直缺阵，但复出的时间比预期的要早得多，而詹姆斯自夏天以来一直因脚踝韧带问题缺阵。

兰帕德很高兴看到这对搭档回到球队。

“卡勒姆将和里斯·詹姆斯一起为U23效力，”他说：“他已经接受了一段时间的训练，但是有些问题需要确定他的身体状况。很高兴看到这。詹姆斯没有缺席那么久，但他需要比赛。我很高兴。”