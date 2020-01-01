还剩半年也不放 兰帕德：佩德罗在我的计划内

这名蓝军前锋曾考虑在一月份离开俱乐部，但似乎要到夏天才能离开。

弗兰克· 兰帕德说他不愿意让佩德罗在一月份离开，尽管随着英超联赛的进行，佩德罗在一线队的机会越来越少了。

佩德罗曾考虑回到他的前东家巴塞罗那，而MLS俱乐部纽约城，以及贝克汉姆拥有的迈阿密国际也在考虑签下他。

这名32岁的球员本赛季只出场11次，他与切尔西的合同还有6个月到期，这使得他可以与那些想在夏天免费签下他的俱乐部进行谈判。尽管如此，由于克里斯蒂安·普利西奇的伤病问题，兰帕德仍然希望留住佩德罗。

“他是我计划的一部分，我开始了这个赛季，他在我的队伍里，不幸的是，他在诺维奇比赛前受伤了，我必须做出改变。然后他缺席了一段时间，而我在这位置确实有竞争。”兰帕德在科巴姆训练中心告诉记者。

“他在各处都有自己的位置，我知道他想要更多的比赛，我知道。但他确实有一些东西可以贡献，他的经验和他的能力，冲击各条阵线，跑身后，可能在禁区内外得到进球。”

“他在这里，我知道他的合同在这个赛季结束后就到期了，但我甚至没有考虑那么远的未来。他在这里，他是球队的一员，我需要每一个人，因为足球变化很快。可能会有一段时间，你坐在板凳上，离开球队，一些事情发生了改变，那是你必须上场并发挥的时刻。”

“我在这场竞争中没有赢家，我希望俱乐部成为赢家。球员加入后表现得很好，他们就能留在团队里。”

兰帕德已经表示，他愿意让吉鲁在没有替代者的情况下离开，但他不希望看到安德烈亚斯·克里斯滕森离开，因为他和佩德罗的情况类似。

与此同时，切尔西的进球能力也受到了质疑，但是也有人对门将凯帕·阿雷扎巴拉加的能力表示担忧。

兰帕德认为凯帕不需要用零失球来衡量自己，并否认了关于他将守门员教练从希拉里奥换成德比郡的谢伊·吉文的传言。

“我会一直考虑所有球员的信心水平。守门员的位置很特殊，他们通常都非常渴望不失球，有时我觉得他们承受太多了，因为我认为他们承担了太多的责任，因为不失球是一个绝对的集体的事情。”兰帕德说。

“所以我总是希望他感到自信。这是一种信心和球员之间的平衡，他们知道我们希望他们发挥，所以他最近在对阵布莱顿的比赛中做出了很好的扑救。我总是很高兴，因为这就是他的目的，这就是他的工作，通过扑救来为我们赢得分数。”

“我很高兴看到这种情况能持续这么久。谢伊·吉文？不，我很喜欢和他一起工作，但是我对现在得到的很高兴。”