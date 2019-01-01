还人清白 加斯科因被判性侵犯和伤人罪不成立

这名前托特纳姆和拉齐奥球星在2018年8月的火车事件后被判无罪。

前英格兰、托特纳姆和纽卡斯尔的中场球员保罗·加斯科因被判性侵和伤人罪名不成立。

现年52岁的加斯科因在1988年至1998年间为英格兰国家队出场57次，于2018年8月20日被捕，并被控于11月19日在火车上性侵一名女子。

去年12月11日，他在达勒姆郡彼得利地方法院(Peterlee’s Court)提出无罪抗辩，此案本周在提赛德刑事法庭(Teesside Crown Court)进行了审判。

加斯科因在审判中辩称，他亲吻这名女子是为了“给她信心”，因为其他乘客侮辱了她。

“我没有喝醉，我没有使用暴力，我没有性侵犯她。他在证人席上对陪审员们说。”

大律师米歇尔·西利为加斯科因辩护，她意识到这个吻确实发生过，但坚称她的当事人的行为中没不含有性的元素。

“你不能确定加斯科因先生是否有性方面的意图。”她告诉陪审员。

“他始终如一，在他的脑海里，他没有亲吻(抱怨者)的任何其他原因，只是为了让她放心，她既不胖也不丑。”

周三，在彼得·阿姆斯特朗(Peter Armstrong)法官给陪审团的指示中，他告诉陪审团，如果在证据和证人陈述之后，发现性侵罪名不成立，他们可能会考虑另一种罪名“殴打伤人罪”。

周四，陪审团裁定两项指控均不成立。

“谢谢你，法官大人，谢谢陪审团，也谢谢我的牙医，”他在法庭上说，因为他为了在审判期间作证而取下了假牙。

他的律师在庭外宣读了一份代表加斯科因的声明：“对我的性指控已经持续了12个多月，这让我过得很艰难。”

“我很高兴我终于能够把这个故事中我的版本告诉大家，以及陪审团得出了正确的裁决。”