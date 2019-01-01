迎接的是嘘声？索帅：桑切斯会出战阿森纳

曼联临时主帅索尔斯克亚确认，桑切斯将会在本周末的足总杯赛事中对阵旧主阿森纳。

北京时间本周六凌晨，英格兰足总杯第四轮的一场焦点战将在酋长球场上演，红魔曼联将来到这里挑战枪手阿森纳。主帅索尔斯克亚在赛前确认，桑切斯会在比赛中登场面对旧主。

桑切斯在2018年1月份离开阿森纳转会加盟曼联。然而他在红魔并没有展现出效力枪手期间的实力。本赛季开始以来，桑切斯遭遇频繁伤病，鲜有登场时间。

前任主帅穆里尼奥带领球队战绩糟糕，球员们的表现也极其不稳定。在曼联解雇穆里尼奥并任命索尔斯克亚担任球队临时主帅后，桑切斯也因为伤病没有得到太多比赛机会。

不仅如此，索尔斯克亚更愿意在前场使用马夏尔、拉什福德和林加德的组合，桑切斯和卢卡库回归后不得不从替补席上等待机会。

本周末，曼联将前往酋长球场对阵阿森纳，索尔斯克亚在赛前发布会上表示：“桑切斯会出场的。”

“我认为如果到时候主场的球迷试图激怒他，他会更加喜欢那样的气氛的。作为球员，你要拥有一种傲气，就像是在说‘我要证明给你们所有人看’。他在训练中非常出色，他的态度也非常积极，所以我希望他能够享受这场比赛。”

索尔斯克亚同时谈到了球队的伤病情况，费莱尼和罗霍是目前曼联阵中仅有的两名无法上场的伤员。斯莫林已经恢复了训练，预计下周将会回到球队。