迎战榜首红军 斯特林充满信心：曼城谁都能击败

尽管英超冠军在过去的五场比赛中输掉了三场，但是这位英格兰边锋仍然相信他们能够击败目前依然保持不败的领头羊。

曼城前锋斯特林相信，只要球队处于最佳状态，他们就能赢下利物浦从而取得一场重要的胜利。

瓜迪奥拉的球队需要在周四的伊蒂哈德球场全取三分，才能将与英超领头羊利物浦的积分差距缩小到4分。

尽管在过去的三场比赛中输了两场，斯特林仍然对曼城与他前东家的比赛充满信心。

《每日镜报》援引他的话说：“如果我们能以自己知道的方式打球，我们就能击败任何人。”

“这将是一场伟大的比赛，我们都很期待。”

在输给水晶宫和莱斯特城后，曼城在冠军争夺中落后。

然而，他们在周日以3-1击败南安普敦后反弹，斯特林强调了这一结果的重要性。

他说：“这是一个巨大的进步，也是我们所需要的。”

“我们有两场糟糕的比赛，我们知道我们需要赢来给自己一个机会，我们做到了。”我们前两场比赛的结果很难取得，我认为我们出色地反弹了。

“我认为这是我们自己的责任，也是我们团队的责任，让我们达到了我们知道能够达到的水平。”

斯特林在伊蒂哈德有一个出色的个人赛季，到目前为止在所有的比赛中都取得了10个进球和9次助攻。

上个赛季是这位英格兰国脚迄今为止最成绩最好的赛季，他在各项有比赛中攻入23球，助攻17次。