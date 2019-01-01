迎战榜首红军 斯特林充满信心：曼城谁都能击败
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曼城前锋斯特林相信，只要球队处于最佳状态，他们就能赢下利物浦从而取得一场重要的胜利。
瓜迪奥拉的球队需要在周四的伊蒂哈德球场全取三分，才能将与英超领头羊利物浦的积分差距缩小到4分。
尽管在过去的三场比赛中输了两场，斯特林仍然对曼城与他前东家的比赛充满信心。
《每日镜报》援引他的话说：“如果我们能以自己知道的方式打球，我们就能击败任何人。”
“这将是一场伟大的比赛，我们都很期待。”
在输给水晶宫和莱斯特城后，曼城在冠军争夺中落后。
然而，他们在周日以3-1击败南安普敦后反弹，斯特林强调了这一结果的重要性。
他说：“这是一个巨大的进步，也是我们所需要的。”
“我们有两场糟糕的比赛，我们知道我们需要赢来给自己一个机会，我们做到了。”我们前两场比赛的结果很难取得，我认为我们出色地反弹了。
“我认为这是我们自己的责任，也是我们团队的责任，让我们达到了我们知道能够达到的水平。”
斯特林在伊蒂哈德有一个出色的个人赛季，到目前为止在所有的比赛中都取得了10个进球和9次助攻。
上个赛季是这位英格兰国脚迄今为止最成绩最好的赛季，他在各项有比赛中攻入23球，助攻17次。