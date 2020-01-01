迈阿密国际老板期待大联盟25年内超越英超西甲

几位美国足球俱乐部老板在赛季开始前对联盟的未来表示乐观。

洛杉矶FC老板拉里·伯格认为，美国职业足球大联盟（MLS）很快将在美国体育的排名中超过棒球和曲棍球，而迈阿密国际老板豪尔赫·马斯预计，在未来25年内，美国职业足球大联盟的排名将超过英超或西甲。

伯格和马斯在周六的MLS座谈会上发言。

伯格说，他相信在未来几年内，MLS将很快超越美国四大传统体育中的其中两个。

其他球队

“无论是在年轻人还是多样性方面，人口统计数据都对我们有利。”伯格说：“所以我认为我们将超过棒球和曲棍球，成为美国第三大运动，仅次于美式足球和篮球。”

“我认为我们将是最佳联赛。我认为在某种程度上，我们已经是一个值得选择的联盟，无论我们是前五名还是前三名，最终都会归结到钱上，也就是我们争夺球员的能力。”

他补充道：“我认为好消息是球员们都想在这里踢球。我们是美利坚合众国。人们想住在这里。这是一种不可思议的生活方式。基础设施非常棒。”

虽然伯格为美国职业足球大联盟设定了一些国内目标，但马斯相信美国职业足球大联盟可以成长为全球足球顶级联赛。

“我认为MLS将成为美国顶级的体育联盟之一。”马斯说：“我认为它将与世界上最好的联赛，英超联赛、意甲联赛或西甲联赛齐名，甚至超越它们。”

“我认为25年后的MLS将是英超式的联赛，如果用联盟的标准来衡量的话。”