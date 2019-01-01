过去五年年均投入一亿 巴萨为何还没赢下欧冠？

这支加泰罗尼亚球队平均每个赛季的年支出约为1亿欧元(9200万英镑/ 1.11亿美元)，但在欧洲赛场上，他们几乎没什么可炫耀的。

“巴塞罗那在过去五年里花了多少钱？”

这是C罗在周一领取他的第无数个奖项时所说的话，提醒球迷们皇马在最近几个赛季的欧冠中取得了前所未有的统治地位。

事实上，自2015年巴萨最近一次举起冠军奖杯以来，这笔费用高达9.66亿欧元(8.85亿英镑/ 1.08亿美元)。考虑到对罗马和利物浦拥有明显的第一回合优势情况下，却连续多年被淘汰出局，这是一笔惊人的金额。

那么，谁是幕后主脑呢?

管理层顶端是主席巴托梅乌，苏比萨雷塔(技术部门)与他并肩,然后罗伯特·费尔南德斯(技术部门)索尔(体育总监),梅斯特雷(副主席)和佩普(体育总经理)之后,现在埃里克·阿比达尔(足球主管）和普拉内西(技术部门助理)负责技术人员——一桩转会需要在这些部门流转一遍。

这些人的努力帮助巴萨在最近的几年中统治了西甲，自2015年三冠王以来，他们赢得了五次西甲冠军中的三次。然而，令人惊讶的是，在过去5年签约的21名球员中，很少有人能在首发阵容中占据一席之地。

在防线方面，乌姆蒂蒂一开始表现出了很大的潜力，但后来却不敌了同胞朗格莱。塞梅多被认为是一名优秀的球员，而罗伯托则在关键比赛担任首发右后卫。

更进一步说，阿图尔只在一些无关痛痒的比赛中在中场位置上踢满90分钟，而且未能在夏天签下德容之前出任首发。

在进攻方面，人们对格里兹曼寄予厚望，但是库蒂尼奥和登贝莱在完全融入球队的过程中遇到的困难是一个警告，他们都没有充分的理由成为巴塞罗那历史上最昂贵的两笔签约。

在此期间，收获4.67亿欧元(4.28亿英镑/ 5.2亿美元)的资金，在一定程度上缓解了财政上的困难，平均每年夏季的支出约为1亿欧元(9200万英镑/ 1.11亿美元)——对于巴萨这样一支实力强大的球队来说，这是一个完全可以接受的数字。

然而，令人无法接受的是，他们在欧洲赛场缺乏成功。考虑到俱乐部继续享有梅西的存在——可以说是史上最伟大的球员——在一支痴迷于欧洲冠军的球队里，四个赛季太长了。

今年夏天的转会是否标志着新援的命运有所好转?谁知道呢。但在2019-20赛季的欧冠结束之前，C罗完全有权利继续发表言论。