过关不易 阿尔特塔：对阵利兹联就像看牙医

尼尔森在下半场打进了全场唯一进球，但在上半场的比赛中，阿森纳处于下风。

米克尔·阿尔特塔很高兴看到阿森纳在足总杯1-0战胜利兹联的比赛中从工作中学习。

枪手在与英冠领头羊的比赛的前45分钟处于下风，而马塞洛·贝尔萨的球队看起来要强势得多。

但是阿森纳在中场休息时从阿尔特塔的几句话中恢复过来，并依靠赖斯·尼尔森的一粒进球晋级第四轮。

“现在我真的很高兴，但是我们从上半场到下半场看到了两支不同的球队。”阿尔特塔告诉记者。“我试着准确地告诉他们将要面对什么，32分钟后，我认为我们赢得了一场决斗。我们在半场改变了我们的态度，欲望和组织，然后我们就完全不同了。”

“他们必须经历这将是多么艰难和磨炼。我看了很多利兹联的比赛，他们每三天就横扫一支球队。对我的球员来说，在球场上学习和受苦是件好事。”

“感谢上帝，我一点都不开心（上半场结束后）。如果你还没准备好对阵利兹联，你会暴露的。对阵利兹联就像去看牙医一样。他们是一个出色的团队，他们所建立的是强大的。当我看到我不想看到的东西时，我不会开心，我必须让他们知道。”

利兹联目前在英冠积分榜上并列第一，仅以净胜球的优势领先西布朗，但比第三名高出9分。

社交媒体上对贝尔萨和他的球队赞不绝口，因为他们从第一声哨响就向对手施压，而帕特里克·班福德打在横梁上射门是他们最好的机会。

“我们想击败他们，”贝尔萨赛后说：“我们应该更平衡地比赛。我们在比赛中需要做的是重复我们在上半场所做的。”

“上半场对我们来说非常非常积极。在下半场，比赛的控制改变了很多。在上半场，我们给对手的防守施加了更大的压力，我们能够快速进攻。我们在下半场没能做到这一点。”