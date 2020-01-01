过人王开窍 纽卡后卫威廉斯：特劳雷比C罗还难防

喜鹊的边后卫承认，他发现要密切关注一个国内的竞争对手，这比他面对过的葡萄牙超级明星还要困难。

纽卡斯尔后卫杰特罗·威廉斯声称，狼队边锋阿达玛·特劳雷比五次金球奖得主克里斯蒂亚诺·罗纳尔多更难防守。

荷兰人在俱乐部和国家队面对过这两名可怕的前锋后，完全有理由做出这样的判断。

在2012年欧洲杯荷兰对阵葡萄牙的比赛中，威廉斯曾对位防守C·罗纳尔多。他最近的一次英超之旅是随纽卡斯尔作客狼队，面对特劳雷的威胁。

这位25岁的边后卫在对抗中的表现令人钦佩，史蒂夫·布鲁斯的球队在1-1战平的情况下收获一分。

威廉斯承认这个下午过得很艰难，因为追逐像喷气式飞机一样的特劳雷被认为是一项比牵制C·罗纳尔多更棘手的任务——尽管这位尤文图斯前锋在2012年2-1战胜荷兰的比赛中为他的国家打进两球。

“在我的职业生涯中，我和一些非常优秀的球员踢过球，但没有人能像特劳雷一样快。”威廉斯在《北方回声报》上说。

“他令人难以置信，绝对是一头野兽。他不仅非常快，而且非常强壮。他被认为是足球界跑得最快的人，现在我知道这是真的。我也喜欢认为自己跑得很快——至少在和他比赛之前是这样的！那是另外一回事。”

“我和罗纳尔多踢过球，他跑得很快，但没那么快。当然，他很有技巧，但有时这比与一个速度惊人的对手对抗要容易得多。”

威廉斯从法兰克福租借到圣詹姆斯公园一个赛季，他补充说：“我在欧洲杯荷兰对阵葡萄牙的时候面对过罗纳尔多。”

“这很艰难，但这是我经历过的最艰难的一个下午，尽管我认为我做得很好。”

特劳雷在2019- 2020赛季中受到了铺天盖地的赞扬。这位巴塞罗那著名的拉马西亚学院体系的产物在本赛季达到了更高的水平。

过去缺少的终结能力导致了对他价值的质疑，现在却以某种方式被发现了。特劳雷在本赛季的所有比赛中打进了5个球，贡献7次助攻。