过不去了 穆里尼奥再次批评卢克·肖的表现
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曼联左后卫卢克·肖未能逃脱穆里尼奥的批评，葡萄牙教练质疑这位英格兰国脚在4-0战胜切尔西的比赛中的位置。
在2016年至2018年担任曼联主教练期间，穆里尼奥经常批评肖，经常把他排除在首发阵容之外——尤其是在他执教的第一个赛季。
作为天空体育评论员的新角色，穆里尼奥解释说，红魔新签下的马奎尔必须学会“掩护”肖，因为这位前莱斯特城球员已经融入了曼联。
穆里尼奥说:“当马奎尔不得不给卢克·肖补位的时候，他需要意识到他这个赛季需要多次补位，他们不会关闭禁区。”
肖获得了曼联的年度最佳球员奖，同时也获得了由球员们投票选出的最佳球员奖。在葡萄牙人在老特拉福德的时候，穆里尼奥曾多次提到他。
在他去年从梦剧场被解雇的一个月前，穆里尼奥指责肖不能“竞争”，缺乏“勇气”——还有他的队友马库斯·拉什福德、安东尼·马夏尔和杰西·林加德。
“他们缺乏成熟。比如，卢克·肖。当我两年前来到这里的时候，这个男孩甚至不知道如何竞争。潜力很大，是的，但是他不知道如何去竞争。当我们谈论卢克·肖，谈论马夏尔，谈论林加德，谈论马库斯·拉什福德时，我们谈论的是有巨大潜力但仍然缺乏勇气的男孩——我不能说一个词，但你喜欢说很多——拥有那种勇气。他们缺少这一点。”
天空体育的角色是穆里尼奥自去年12月被解职后第一次回到老特拉福德，他利用这个论坛发表了一些强有力的声明。
他认为曼城的“B队”比曼联和切尔西都强，同时也支持梅开二度的英雄马库斯·拉什福德顶替已经离开的前锋罗梅鲁·卢卡库。
穆里尼奥也对马奎尔在曼联的处子秀大加赞赏，称这位英格兰中卫的防守“坚如磐石”。