过不去了 穆里尼奥再次批评卢克·肖的表现

这位前曼联主帅利用他作为专家的新论坛对这位红魔后卫进行了一次挖苦。

曼联左后卫卢克·肖未能逃脱穆里尼奥的批评，葡萄牙教练质疑这位英格兰国脚在4-0战胜切尔西的比赛中的位置。

在2016年至2018年担任曼联主教练期间，穆里尼奥经常批评肖，经常把他排除在首发阵容之外——尤其是在他执教的第一个赛季。

作为天空体育评论员的新角色，穆里尼奥解释说，红魔新签下的马奎尔必须学会“掩护”肖，因为这位前莱斯特城球员已经融入了曼联。

穆里尼奥说:“当马奎尔不得不给卢克·肖补位的时候，他需要意识到他这个赛季需要多次补位，他们不会关闭禁区。”

肖获得了曼联的年度最佳球员奖，同时也获得了由球员们投票选出的最佳球员奖。在葡萄牙人在老特拉福德的时候，穆里尼奥曾多次提到他。

在他去年从梦剧场被解雇的一个月前，穆里尼奥指责肖不能“竞争”，缺乏“勇气”——还有他的队友马库斯·拉什福德、安东尼·马夏尔和杰西·林加德。

“他们缺乏成熟。比如，卢克·肖。当我两年前来到这里的时候，这个男孩甚至不知道如何竞争。潜力很大，是的，但是他不知道如何去竞争。当我们谈论卢克·肖，谈论马夏尔，谈论林加德，谈论马库斯·拉什福德时，我们谈论的是有巨大潜力但仍然缺乏勇气的男孩——我不能说一个词，但你喜欢说很多——拥有那种勇气。他们缺少这一点。”

天空体育的角色是穆里尼奥自去年12月被解职后第一次回到老特拉福德，他利用这个论坛发表了一些强有力的声明。

他认为曼城的“B队”比曼联和切尔西都强，同时也支持梅开二度的英雄马库斯·拉什福德顶替已经离开的前锋罗梅鲁·卢卡库。

穆里尼奥也对马奎尔在曼联的处子秀大加赞赏，称这位英格兰中卫的防守“坚如磐石”。