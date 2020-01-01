迅速崛起 西蒙尼：库蒂尼奥走后红军更加强大

欧洲冠军联赛的卫冕冠军，以及英超联赛的领头在为与西班牙对手在欧洲赛场上的碰撞做准备。

西蒙尼说，当库蒂尼奥离开利物浦去巴塞罗那的时候，利物浦看起来要“分手”了，但是马德里竞技的老板承认他们在没有巴西人的情况下变得“更加强大”。

安菲尔德的球员们在2018年冬季转会窗口期满足了南美球员的转会愿望，并与巴塞罗那达成了一项巨额协议。

其他球队

一个被高度评价的创造性的影响被允许离开默西塞德郡，西甲马德里没有明显的相似的替代者，看起来就要衰落了。

不过，这些资金被投资到其他地方，于尔根•克洛普范戴克和艾力森上花费重金。

利物浦已经在他们的招聘业务中发现了相当大的经济价值，英超领头羊希望在他们的冠军联赛冠军的再增加一个国内冠军。

西蒙尼是下一个被委以重任的人，他的任务是在欧冠16强的比赛中，阻止红军前进的脚步，他承认克洛普的球队已经成为了一支“伟大的球队”。

马竞老板周二告诉记者他的球员面临的挑战:：“我们一直谈到伟大的球队，我毫不怀疑这利物浦历史上作为一个伟大的团队，因为它是和我们所欣赏的过去完全不同的团队。”

“这个团队更有激情，适应性更强，作为竞争对手来说，这让我很钦佩。”

“我们面对的是一支伟大的球队，我们的教练训练有素，他是与众不同的，在他的球队里有不同的选择。”

“他们可以打反击，他们可以打定位，他们的空中力量非常强大，四年来他们一直在打造这支球队。”

“即使在库蒂尼奥离开后，他也在进步。”

他说:“看起来球队好像要衰落了，但恰恰相反，球队变得更加强大了。”

“这说明了很多球员仍然留在利物浦。”

周中与马竞的比赛将使利物浦自2019年欧冠决赛击败托特纳姆以来再次重回万达大都会球场。

他们将在英超积分榜上以25分的优势，以及欧洲冠军联赛的胜利，欧洲超级杯和世俱杯的成功回到马德里。