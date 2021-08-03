达洛特：去年在米兰的经历堪称完美 希望在曼联得到更多机会

这位葡萄牙后卫在圣西罗度过了一个令人印象深刻的赛季后，渴望在老特拉福德有更多的上场时间

曼联后卫迪奥戈-达洛特回顾了他在AC米兰的“完美”租借期，同时透露了他在2021-22赛季的目标。

2018年夏天，达洛特以1900万英镑的价格从波尔图转会加盟曼联，但在老特拉福德的前两个赛季，他一直难以在首发阵容中站稳脚跟。

红魔上个赛季决定将这位22岁的球员租借到AC米兰以获得更多的经验，他最终帮助皮奥利的球队在缺席8年之后重返欧冠联赛。

达洛特最近谈到了他在意大利的生活，有报道称米兰渴望把他带回俱乐部再呆一年。

达洛特告诉曼联官网：“在意大利的那段时间这太完美了，上个赛季的目标是再次获得上场时间，让我找回状态，我做到了。

“我认为我是AC米兰队中唯一一个可以参加整个赛季所有比赛的球员，我得到的上场时间和参加的比赛场次也很多。”

“就像我说的，这太完美了。我在俱乐部里遇到了很好的人，在米兰那座城市里也遇到了很好的人，这真是太棒了。在意甲这个梦幻般的联赛踢球给我带来了非常好的东西，不仅对足球，对我的生活也是如此。”

达洛特在曼联还有两年合同，他渴望在即将到来的赛季中得到稳定的出场机会，因为他想把自己的水平带到更高的高度。

当被问及对新赛季的期望时，他回答说：“继续成长。当我经历了像上个赛季那样的一个赛季时，显然事情也开始变得更加艰难。”

“我想继续上场踢球，我想继续付出我所拥有的一切，提高自己。我知道上个赛季很精彩，但我可以做得更多。”

据报道，米兰准备再向达洛特提供一份租借合同，达洛特在2020-21赛季为米兰在意甲出场21次，贡献1球1助。

在8月14日对阵利兹的英超揭幕战之前，这名后卫是否会出现在索尔斯克亚的计划中还不清楚，米兰可能在交易中加入买断选项。

达洛特仍有可能留在曼联为自己的位置而战，但是他在过去的三年里只为红魔出场35次，而万-比萨卡目前是红魔的主力右后卫。