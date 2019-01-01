达尼洛：C罗说巴西有他能多五个世界杯冠军

这位葡萄牙巨星在俱乐部的一位队友公开了更衣室的讨论，并表达了对这位历史上最优秀球员的钦佩之情。

达尼洛说，他的队友克里斯蒂亚诺·罗纳尔多曾经跟他开玩笑说，如果他来自巴西，巴西将再赢得五次世界杯冠军。

丹尼洛声称，34岁的C·罗纳尔多大胆声称，他所效力的每一支球队都会立刻变得更有竞争力。

C·罗纳尔多曾与达尼洛一起效力于皇家马德里和尤文图斯，这位巴西国脚后卫承认自己是五次金球奖得主的超级粉丝。

他在接受DAZN采访时表示：“自从在皇家马德里的时候我就认识克里斯了，现在我很高兴能在尤文图斯见到他。他对细节有着敏锐的洞察力，再加上他天生的品质，让他不可能不收获他一直以来的成果。他开玩笑说，如果他为巴西踢球，我们现在就能多拿五届世界杯了。”

达尼洛表示并不后悔自己当初拒绝了巴塞罗那而选择了转会到西班牙首都。

“我必须承认，在某种程度上，我不得不停下来想一想。”达尼洛谈到他在2015年面临的转会困境时说：“巴塞罗那表现出了很大的兴趣，所以我打电话给我爸爸，问他，‘爸爸，如果是你，你会去哪里?’他回答说，如果是我，我就去马德里。他们看起来像是一个更正经的俱乐部。”

“考虑到他的阅历，我想，‘嗯，这很有帮助。那么就这么定了。’后来我们决定去那儿。这是一次非常愉快的经历。”