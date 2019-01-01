达尼洛到达尤文准备体检 坎塞洛接近加盟曼城

巴西后卫将于周三在都灵接受检查，然后转会到意大利冠军球队。

曼城后卫达尼洛在转会尤文图斯之前已经抵达都灵准备接受体检。

丹尼洛将在周三接受体检，之后他将与意大利冠军球队签订一份为期五年的合同，年薪400万欧元。

尤文图斯边后卫乔·坎塞洛(Joao Cancelo)将以另一种方式进行交换，这名意大利冠军球队将获得3000万欧元(合2700万英镑/ 3300万美元)的收入。

28岁的达尼洛于2017年从皇家马德里加盟曼城，但在他效力于伊蒂哈德球场的两个赛季里，一直难以保住首发位置。

这位后卫上赛季只在英超联赛中出场11次，他的主要竞争对手包括凯尔·沃克、本杰明·门迪和津琴科。

尽管如此，这位巴西人仍然是俱乐部成功的一部分，他赢得了两个英超冠军，两个联赛杯和一个足总杯。

与此同时，坎塞洛在去年夏天从瓦伦西亚转会而来，花费4000万欧元(合3700万英镑/ 4400万美元)加盟尤文图斯一个赛季后，即将加盟曼城。

这位25岁的球员在2018-19赛季为尤文图斯出场34次，帮助俱乐部连续8次获得意甲冠军。

曼城仍然希望在周六对阵西汉姆联的英超首场比赛中能够派上坎塞洛。

坎塞洛将成为瓜迪奥拉的第四个夏季签约球员，此前还有罗德里、安吉利诺以及被租借到杜塞尔多夫的扎克·斯特芬。

与此同时，达尼洛加盟了尤文图斯。这支球队度过了一个非常忙碌的夏天，他从阿贾克斯以7500万欧元(6800万英镑/ 8400万美元)的价格签下了中后卫德里赫特，另外还签下了阿德里安·拉比奥、拉姆塞和吉安路易吉·布冯。

此外，尤文还增加了后卫克里斯蒂安·罗梅罗、卢卡·佩莱格里尼和梅里赫·德米拉尔。