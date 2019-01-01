达尼洛：与C罗充分很兴奋 向他要过7号球衣

尽管达尼洛没能轻松地偷走这位射手的著名号码，但他已经迫不及待地想和他在马德里的老朋友再次见面了。

在前皇马队友C罗和新任主教练毛里齐奥·萨里的帮助下，达尼洛立志要在尤文图斯成为一名更好的球员。

这位巴西后卫上周转会到都灵，作为交易的一部分，乔·坎塞洛转会去到了曼城。

他将在安联球场与五次获得金球奖的C罗重聚，此前他曾在马德里赢得过两次欧冠冠军。

达尼洛在周二的新闻发布会上开玩笑说，他已经向C罗索要7号球衣。

“来这儿之前我和他谈过。我对他说我想7号球衣，但是已经有人了。”达尼洛说。

“他高度评价了尤文图斯，和他一起踢球将是一个额外的动力。我发现了一个非常积极和快乐的罗纳尔多。他像一家人一样谈论俱乐部，这让我很放心。听到这些真是太好了。”

达尼洛是在尤文引进了前切尔西和那不勒斯主教练萨里作为阿莱格里的继任者之后转投尤文。

“萨里有一种非常特别的风格，”28岁的他说。“他喜欢指挥比赛。那不勒斯和切尔西是两支很难面对的球队。”

“我非常喜欢他的打法，我已经准备好每天学习和进步。萨里要求我在比赛的防守阶段非常专注，我可以自由地发挥我的潜力。”

“我想我不会很难适应他的要求。我知道防守在意大利是非常重要的，但是我已经28岁了，我愿意为了成为一名更好的球员学习任何所需要的东西。”