达伦·本特：如果马奎尔值8500万 那8000万买格拉利什并不贵

这名前比利亚前锋相信，当格拉利什选择离开西汉姆联时，这名吸引了大量关注的中场组织者理应得到一笔不菲的转会费。

达伦·本特表示，在下一个转会窗口，杰克·格拉利什的身价将达到8000万英镑，这位阿斯顿维拉的进攻组织者被认为比曼联在2019年以8500万英镑费用签下的哈里·马奎尔还要好。

而根据够力足球此前的报道，红魔正在计划进行一些大手笔收购，尽管他们在12个月以前刚刚引进了这位足坛历史转会费最高的后卫。

有消息称，阿斯顿维拉中场格拉利什在索尔斯克亚的引援名单上位列前茅，挪威人认为这位本土小将能够给红魔带来更多的创造力。

其他球队

考虑到这位24的天才在英超取得的成绩和他未来的潜力，曼联想要完成这笔交易并不容易，可能必须花费一大笔钱。

这位前比利亚前锋告诉《足球内幕》:“听着，哈里·马奎尔以8500万英镑的价格加盟曼联，这创下了世界纪录，但你看看格拉利什，你肯定会说本赛季他的表现远超马奎尔。”

“他非常聪明，他是阿斯顿维拉的领袖，我相信如果不是他，阿斯顿维拉早就降级了。”

“8000万英镑听起来不错，我不认为这很贵，也不认为这会吓跑任何人。”

本特并不是唯一一个暗示格拉利什将离开喜鹊军团的前维拉球星，比如莱斯科特也持有类似的观点。

这位前英格兰国脚后卫在接受The Beautiful Game播客采访时表示:“这是错误的，我们不应该嘲笑这样以为即将成为顶级中场的年轻球员离开。”

“他已经证明了自己可以在一个无法完全发挥他能力的球队中表现出色，所以加盟一家发挥他优势的球队只会提高他的声誉。”

“我认为他必须离开。在目前的情况下，这将是困难的。”

“我想如果这个赛季能正常结束，他肯定会离开。如果他不选择离开的话，会引起他极大的兴趣。”