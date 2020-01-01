辟谣假消息！奥斯梅恩：我没与那不勒斯达成任何协议

尼日利亚前锋否认了有关他已经和意甲球队达成协议的传闻，他表示自己尚未决定在下赛季转会至圣保罗球场。

里尔球星维克托·奥斯梅恩表示有关自己与那不勒斯执教达成协议的新闻是假消息。

多家媒体都声称这位尼日利亚前锋将在夏天转会至圣保罗球场，他已经与这家意甲劲旅达成了一份为期五年的长约。

去年夏天，奥斯梅恩告别比利时球队沙勒罗瓦体育，与里尔签下了一份五年合同。

其他球队

这位21岁的年轻前锋否认他已经与意甲方面谈妥了个人条款和合同，并保证他会在适当的时候决定自己的未来。

“很多关于我和那不勒斯达成协议的假新闻让我感到恶心。”奥斯梅恩告诉表示。

“我对那些自称是专业人士的记者感到惊讶，我觉得这很神奇。请不要理会任何假消息，当我转会的时候，你会直接听到我公布的消息。”

奥斯梅恩已经成为了几家俱乐部的转会目标，包括英超的托特纳姆热刺，他在法国的处子赛季中打进了18粒进球。

里尔主帅洛佩斯承认，在一月份拒绝了两家俱乐部之后，又有多家俱乐部对这名前锋提出了报价。

他表示:“我们收到了多家球队的报价。在一月份的转会窗口，我们拒绝了一家英国和一家西班牙俱乐部的报价。”

“这个夏天将有很多俱乐部追求他，我不想透露竞标俱乐部的名字，但我可以告诉你，有很多俱乐部提出了报价。有三家欧冠级别的俱乐部都对他提出了报价。”

这位尼日利亚国脚帮助里尔斩获了本赛季的法甲第四名，帮助球队确保拿到了下赛季的欧联杯资格。

为了表彰他出色的进球表现，他被评为里尔的年度最佳球员。

奥斯梅恩还参与了马克·维维安-沃勒奖的角逐，该奖项每年颁发给法国顶级联赛中最佳非洲球员。