辛普森期待与蓝狐续约：虽然这并不是我能控制

这名后卫的合同还有六个月，他希望继续留在这个他赢得了一个几乎不可能的英超冠军的俱乐部。

莱斯特城后卫丹尼·辛普森希望与俱乐部签订一份新合同，但他承认这可能不是他能控制的。

辛普森在2014- 2015赛季初从女王公园巡游者队加入了蓝狐，在过去的5个赛季里，他在莱斯特队的表现非常出色。

这位右后卫的任期包括为蓝狐在2015-16赛季夺得令人震惊的英超冠军的赛季里首发30场。

然而，31岁的辛普森今年只在联赛中出场了三次，他在皇权球场的未来也变得黯淡无光。

辛普森的合同还有6个月，有报道称其他英格兰的俱乐部也希望得到这名后卫。

但是辛普森希望他能够留在俱乐部，并且希望在不久的将来能够解决这个问题。

辛普森说:“很明显，我的合同在赛季末到期。但这真的不是我能控制的。我敢肯定，总有一天主管会跟我沟通这个问题的。”

“我在这里工作了很长时间，所以我相信他们会让我知道我所拥有的选择，越早越好。”

辛普森说他喜欢在莱斯特的一切，他说一些离开的球员会怀念他们曾留在这里的记忆。

“我喜欢这里。我对俱乐部、球迷和一切都很满意。有些小伙子离开了这个地方，他们想念这里。”

“这是一个特别的更衣室。当然，这会让转会变得困难。”

辛普森本赛季已经为球队首发了四场比赛，但是有三场是在卡巴乔杯中出场的，他唯一的一场英超首发是在12月初对阵富勒姆的比赛。

本赛季他已经为狐狸队在联赛中两次替补出场，包括在上周末2:1战胜曼城的比赛中还有12分钟时的替补出场。

在拜托继连续三场不胜后，又接连战胜了切尔西和曼城，狐狸队将在周六主场迎战卡迪夫城。