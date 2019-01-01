辛克莱尔：波叔是在曼城接替瓜帅的完美人选

前蓝军边锋说，伊蒂哈德球场的现任主教练看起来很“暴躁”，而一个潜在的继任者已经出现了。

辛克莱尔说，波切蒂诺将是接替瓜迪奥拉在曼城的“完美人选”，目前在伊提哈德球场执教的教练看起来很“暴躁”。

这位被高度评价的阿根廷战术家在离开热刺后很快又被人们放到了转会市场。

在看到波切蒂诺在北伦敦的指挥棒移交给穆里尼奥后，各种各样的下家都被提到了。

英超联赛目前尚没有空缺，但在不久的将来可能会有重要的职位可供填补。

埃梅里在阿森纳的位置据说受到了威胁，而辛克莱尔相信瓜迪奥拉在卫冕冠军曼城还能呆多久也将会是个问题。

这位加泰罗尼亚人将在蓝月亮度过他的第四个赛季，而在2019- 2020赛季，VAR问题并没有让他的情绪有所好转。

前曼城边锋辛克莱尔在接受《talkSPORT》采访时谈到了在曼彻斯特可能发生的变化时说:“波切蒂诺绝对是一位顶级教练。”

“为了这个品牌，任何俱乐部都会想要他。他说的都很对，他很谦虚，你可以看出他有很好的原则。”

“你可以看出他不会放弃那份工作，不管他签的是什么合同，他都会完成那份合同。”

“如果一个俱乐部在两周前想要从热刺手中买下他，那要花多少钱？肯定是一笔巨款！现在他自由了！”

“我正在关注曼城的情况，我没有听到任何消息，但是瓜迪奥拉这个赛季看起来很暴躁。”

“不是和俱乐部，不是和老板，不是和他的球队。他好像受够了VAR。”

“而且，他已经在俱乐部呆了几年了，他不太愿意在那里待太久。”

“如果他真的离开——我不是说他会离开——但如果他真的在夏天离开曼城，我认为波切蒂诺将是一个完美的候选人，来接手这个棘手的职位。”

“我知道这都是假设和但是。”

“但是他是一个顶级的教练，也许现在世界上的每一家俱乐部都在关注这种情况。”

在英格兰的南安普顿开始执教的波切蒂诺没有透露他的下一步行动是什么，或者他什么时候再会回到教练席。