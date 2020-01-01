辛克莱尔：切尔西无法与利物浦竞争 引援可以改善球队

辛克莱尔坚信，现在的切尔西根本无法与利物浦竞争，而引援可以帮助球队改善这种情况。

虽然兰帕德的球队目前排在英超积分榜第四，但他们与稳居榜首的利物浦之间，分差已经拉大到32分。

这支伦敦球队也意识到积极引援的必要性，齐耶赫的转会已经在刚刚完成了官宣，这位阿贾克斯新星将在夏天正式登陆斯坦福桥。

前切尔西后卫辛克莱尔在接受GentingBet采访时说道：“切尔西想要赢得英超冠军还有很长的路要走。”

其他球队

“更恰当的问法是，每家球队和利物浦之间的距离有多远？当然其他球队会不断补强，我想也没有证据表明利物浦在未来十年还会越来越强。”

“切尔西有很多工作要做，你不能够仅仅是扶持年轻球员，期待他们来制霸英超，来拥有实际的赢得英超的机会。”

“我很愿意看到未来两到三年他们可以一直保持在前四，获得欧冠席位。”

“但想要再次上路，我认为切尔西必须利用几个转会窗签下合适的球员，这和帮助那些世界级的年轻球员成长可以同时进行。”

最近值得注意的一位年轻蓝军球员是莱斯-詹姆斯，这位20岁的小将在右后卫的位置上给人留下了深刻印象。在辛克莱尔看来，多才多艺的詹姆斯也可以考虑改打中后卫。

辛克莱尔继续说道：“如果我是莱斯，我会更加聪明地尝试去打中后卫或者其他位置，因为阿诺德在莱斯现在打的这个位置上的地位很难被撼动。”

“但如果是在国家队，如果你想具备竞争力，所有位置都必须要有世界级球员。”

“所以如果有像莱斯这样的球员，他可以争取成为右后卫的第二顺位人选，这对英格兰来说是好事。”

“莱斯想要进国家队常规阵容，要的是他的适应性。他可以打中后卫，也可以打右后卫，还可以打中场中路的位置。”

“他已经结束了在维甘完美的租借生涯，在租借期的后半程，他出任中场，表现也很不错。”

“所以现在他已经有一定的成绩了，我可以预见他在未来10年可以在切尔西站稳脚跟。”