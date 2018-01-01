输给蓝军不服气 布莱顿主帅批阿隆索逃红牌

切尔西在英超第17轮中客场挑战布莱顿，他们在比赛最后时刻顶住了主队的反扑，将比分锁定在2比1，成功带走3分。但布莱顿主帅克里斯-休顿认为，切尔西球员阿隆索应该被红牌罚下。

比利时球星阿扎尔再次成为切尔西比赛中的关键球员，他在蓝军客场挑战布莱顿的比赛中，先是助攻佩德罗首开纪录，随后又自己破门扩大比分，尽管布莱顿的马奇在比赛第66分钟时进球扳回一城，切尔西仍然成功带走了3分。

切尔西后卫阿隆索在本场比赛中的两次犯规引起了布莱顿主帅克里斯-休顿的不满，他先是对科诺凯特犯规，裁判仅给予口头警告，而在下半场对马奇的一次战术犯规，裁判也只是给了一张黄牌，休顿认为阿隆索应该被红牌罚下。

休顿说：“我看到犯规的第一印象，那绝对是一张红牌。”

“在看了镜头回放后，我理解这个判罚对裁判来说会很困难，因为当时球速很快，裁判很难准确判断在阿隆索犯规时马奇是否仍在控住皮球，所以我稍微理解裁判的黄牌判罚。不过我仍然认为有些裁判会在这种情况下果断出示红牌，因为阿隆索是最后一名防守球员。”

“并且，他早就该得到一张黄牌了，他在比赛早些时候拽倒了科诺凯特，那通常情况下都会被裁判出示黄牌。”

“第四官员向我解释，他认为马奇已经失去了对球的控制，所以阿隆索的动作是黄牌。但是不管怎样，阿隆索是对方防线最后一个人，考虑到比赛的紧张程度，我相信其他裁判会将他红牌罚下的。”

“不管我们最后是否能够扳平比分，我们在最后时刻都踢出了自己的节奏。”