输给曼城导致争冠希望破灭 卢卡库、图赫尔和切尔西下一步怎么走？

周六下午，曼城在伊蒂哈德球场以1-0的比分战胜了切尔西，让切尔西的英超联赛冠军希望破灭，而且蓝月亮在场上的优势不是最后的比分所能体现的。

事实上，图赫尔现在必须考虑被曼城在比赛中牵着鼻子走所带来的影响。

上赛季，图赫尔在对阵瓜迪奥拉的比赛中连胜三场，最终于5月在里斯本夺得了欧冠冠军。

然而，继去年9月在斯坦福桥输给曼城之后，蓝军在曼彻斯特再次以令人担忧的一边倒方式被击败，德布劳内的远射当之无愧地解决了曼城的争冠问题。

切尔西知道他们需要一场胜利才能保住英超争冠的希望，然而，他们看起来从未接近取胜。事实上，他们在上半场甚至没有一次射门。

中场休息后，他们确实有一次很好的机会，但卢卡库糟糕的射门被埃德森扑出了。

这位切尔西花费9750万英镑从国米签下的球员最近给自己施加了更大的压力，以证明他的高额转会费是合理的，另外他还未经允许接受了意大利天空体育的采访，并在采访中宣称他对他的前俱乐部的爱。

虽然他为此作出了道歉，但他也因此暴露在外界的批评之下，而他最近的表现也不够好，无法堵住批评者们的嘴。

卢卡库与其他切尔西攻击手的表现丝毫没有给曼城的后防线造成问题。

还记得吗，人们原本希望卢卡库的到来能为蓝军的进攻增加一个全新的维度，但他本赛季在各项赛事中出场21次，只打进了8个球。

一些人认为，比利时前锋再次在前场被孤立，但图赫尔并不同意这种观点。

"卢卡库有时需要做点事情帮助自己，"图赫尔赛后告诉BT体育。"他在非常有希望的情况下有很多丢失球权的情况，他有一次很好的破门机会。”

"当然，我们也想为他制造机会，但他是球队的一部分，我们在前场的表现可以做得更好。”

"我们永远不会放弃，但如果曼城每场比赛都赢球，没有人可以赶上他们。”

切尔西仍然比大多数追赶者的位置更好。他们仍有望在2月底之前赢得两座冠军（世俱杯和联赛杯），同时他们仍然是赢得欧冠冠军和足总杯冠军的热门球队之一。

然而，英超联赛的积分榜为这支球队目前的实力描绘了一幅令人不安的画面。

如果曼联、阿森纳和热刺等球队赢得了他们少踢的比赛，他们将直接逼近蓝军，如果利物浦战胜布伦特福德，那么切尔西将失去第二名的位置。

由于这些球队的赛程大多不那么繁忙，图赫尔的球队很容易被卷入另一场争夺前四名的残酷战斗。

当被问及切尔西现在是否在关注积分榜时，图赫尔回应道："我们为什么要看积分榜？如果你仔细听我们说的话，我们唯一看的地方就是自己。”

"我没有时间去看赛程或积分榜，我不明白这个问题，但是是的，这就是作为一支顶级球队的一部分：你被追赶着。这就是英超联赛。"

切尔西可能是欧冠卫冕冠军，但他们在过去的三个赛季中都只是勉强进入了英超前四，球队可能很快就会发现自己在本赛季再次处于类似的状况中。

周六下午，蓝军的英超争冠希望在伊蒂哈德球场破灭，但接下来他们的欧冠争冠之路就要开始了。