输给曼城因为球场草太高？瓜帅：我不负责草皮谢谢

有报道称，曼城故意留长球场的草来干扰利物浦，但主帅瓜迪奥拉否认了这一说法。

上周四的英超比赛中，萨内下半场的制胜球终结了利物浦本赛季的英超不败之旅，卫冕冠军曼城在积分榜上与红军的分差拉近到了4分。不过利物浦的一些球迷对这一结果很不服气，他们宣称，伊蒂哈德球场的草比以往要长得高，这影响到了利物浦的发挥。对此，瓜迪奥拉感到非常无奈，他表示自己是头一次听到这样的说法。

“我不是草皮管理员，我也没从来没要求草要长得更高，”瓜帅在新闻发布会上说道。“利物浦希望速战速决，我们还希望速战速速决呢，我们真的真的没操纵草皮。”

“我们经常给草皮浇水，但最近并不需要，因为雨水已经很多了。但我也不会因此怀疑草就开始疯长没有人管，这绝对绝对不可能。我执教这么多年，大家都是会把草皮处理到最好，让双方球队都满意。”

“我从不用这种鬼把戏骗人，通常来说，一旦真这么做了，到最后，可能是报应，倒霉的总是自己。所以在比赛中要为双方创造最好的比赛环境，尊重比赛，尊重规则。”

“比赛获胜需有道，尊重规则得人心。”

当再次被问到类似的问题时，瓜帅回答得直截了当：“我从来没和草皮管理员说过这些。让我操心的事已经够多了，草皮的事我信任相关工作人员。但我们已经把草皮整理的双方都满意了，我从来打电话给管理员说‘怎么怎么做来给对手添乱’，赛场上我们一直光明磊落。”

在11月中旬之后，门迪就因膝伤缺席比赛至今，瓜帅希望这位法国球星能够尽快恢复健康，回归球队。

“他已经好多了，现在恢复了训练，不过是单人场上训练。在两到三周之内，他可能就能回归了，其他人都健康状况良好。”