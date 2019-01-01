输球找借口？国米主帅喷阿森纳和马洛塔

北京时间2月1日凌晨，国际米兰在意大利杯中被拉齐奥点球淘汰，赛后国米主帅斯帕莱蒂表示阿森纳欺骗了佩里西奇，并质疑了国米CEO马洛塔公开谈论球员想转会的做法。

北京时间2月1日凌晨，国际米兰在意大利杯中点球不敌拉齐奥，惨遭淘汰，赛后斯帕莱蒂表示佩里西奇被阿森纳欺骗了，同时对CEO马洛塔公开球员想离队的做法感到不满，有甩锅嫌疑。

在刚刚过去的欧洲冬季转会窗，媒体盛传阿森纳想要引进佩里西奇，而国米CEO马洛塔随后公开表示球员已经递交了转会申请。但这位克罗地亚国脚最终哪里也没去成，本场比赛他坐在替补席上，球迷们对他发出了阵阵嘘声，斯帕莱蒂表示阿森纳欺骗了球员，并称马洛塔做法不合理。

“冬窗期间有这么一些故事，但佩里西奇是一个职业球员，他理解自己扮演的角色，从昨天开始，他已经逐渐稳定下来。”斯帕莱蒂说道。“这些事情确实会在转会窗期间发生，球员收到了一份非常可观的报价，并因此受到了诱惑，不过，他随后发现这份报价不是真的，并意识到自己被（阿森纳）欺骗了。”

“现在他会恢复训练，等到他的心回到国米身上，我们就会让他上场。”

斯帕莱蒂接着又讽刺了CEO马洛塔，他说道：“我不知道公开说佩里西奇想离队是不是一个好主意，但球员收到了一份客观的报价，并表示对转会持开放态度。”

“当他意识到报价和他想的不是那么一回事时，他后退了一步，但那时候伤害已经造成了，公开球员想离队的做法给球队和球员制造了紧张气氛，现在佩里西奇开始回到正常状态，但他需要一点时间。”

在本场比赛前，国米主帅传闻对象孔蒂被拍到出现在俱乐部总部附近，但在面对记者的提问时，孔蒂说道：“不予置评。”