输球又输人 罗马惨败之夜哲科疑似向裁判吐口水

一段视频显示，罗马前锋哲科疑似在比赛中向裁判吐口水。

罗马这个输球的夜晚变得越来越糟糕，前锋哲科在1比7输给佛罗伦萨的比赛中被罚下，一些观众指责他对裁判吐唾沫。

一段有关哲科与裁判争执的视频迅速在网上流传，当时罗马以1比4落后。

录像回放还不能确定哲科是在喊叫还是在吐口水，但他被直接出示了一张红牌，这张红牌很可能是因为他出言不逊。

推特上的粉丝们很快就开始表达他们对哲科被罚下的看法，许多人认为，如果哲科吐口水的罪名成立，他将被长期禁赛。

一位用户写道:“令人发指的行为!!哲科因为向裁判吐口水而被红牌罚下，应该被长期禁赛!!”

尤西比奥·迪·弗朗西斯科的球队的这场惨败发生在意大利杯四分之一决赛中，而不是在联赛中。

另一位愤怒的粉丝在社交媒体上补充道:“埃丁·哲科的卑劣行径。”

“他应该被禁赛5-10场，但考虑到这是一场意大利杯比赛，而不是联赛比赛，他可能仍然能参加联赛。”

本赛季早些时候，尤文图斯边锋道格拉斯·科斯塔被判向萨索洛的费德里科·迪·弗朗西斯科吐口水。

在视频助理裁判的帮助下，巴西人被直接出示红牌，随后被禁赛四场。

但是考虑到哲科的行为是针对一名比赛官员，而不是对手，如果他被判罚，还不清楚可能会受到什么样的惩罚。