输球不服气 皮克：上半场的皇马是我在伯纳乌遇到过的最差皇马

这位加泰罗尼亚中卫对白衣军团上半场的糟糕表现感到震惊，但他也知道自己的球队没能好好利用这一点。

皮克认为，巴塞罗那输给了“他在伯纳乌见到过的最糟糕的皇马”，经历了一场惊心动魄的大战之后，最终加泰罗尼亚豪门无奈“收获”了一场0比2的惨败。

凭借维尼休斯和马里亚诺的进球，皇马赢得了一场令人震惊的胜利，并一举在积分榜上超越巴萨，成为了西甲领头羊。

在中场休息时，两队陷入了0比0的僵局，皮克透露，当时他对皇马在上半场的低水平发挥感到震惊，并对球队没能抓住机会破门得分感到失望。

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“这场比赛上半场的皇马是我在伯纳乌遇到过的最糟糕的皇马，但我们错过了给他们沉重打击的机会，我们本应在下半场表现得更好，但最终我们丢球了，对手的信心则得到了增强。”

当被问及输给这样的皇马是否会让他感到困扰时，皮克回答道:“是的，他们的表现也许不能更差了，我这么说并非批评他们，我们两家俱乐部都有各自的问题。但我有一种感觉，巴萨错过了一个绝佳的机会。”

维尼休斯在第71分钟时为皇马首开记录，他的小角度射门攻破了特尔施特根的十指关，而皮克的放铲则干扰了本方门将并改变了皮球的方向。

皇马的第二球则是来自于替补登场的马里亚诺，他在伤停补时阶段单兵突袭完成小角度射门。

此役过后，皇马已经在积分榜上反超了巴萨1分，到皮克坚信冠军之争还远未结束。

“我们仍然有进步的空间，如果我们在赛季结束前能够发挥出色，我们就能赢得西甲冠军，但我们必须把事情做好，”皮克表示。

“每当你在伯纳乌输球，你就会很受伤。因为这样的比赛非常重要，我们丢掉了积分……如果我们能赢下这场比赛，这会是争冠路上的重要一步。我们必须专注于提自己高，尤其是改善下半场的表现。”

巴塞罗那的下一场比赛将是周六坐镇诺坎普对阵皇家社会的西甲联赛，而皇马将在周日前往塞维利亚，客场挑战皇家贝蒂斯。