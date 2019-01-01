输就要认 索斯盖特：英格兰的表现不够好

三狮军团在资格赛中遭遇十年来的首次失利，他们的教练对他们的表现给出了诚实的评价。

加雷斯·索斯盖特承认，在周五进行的2020年欧洲杯预选赛中，英格兰在客场1-2不敌捷克的比赛中表现不佳。

英格兰此前在A组排名榜首，如果获胜，他们将确保自己在决赛圈中的位置。

索斯盖特认为他的球队后防线很差，同时糟糕的控球质量也被认为是导致失利的一个因素。

“在过去的两年里，我们获得了很多声誉，但是我们没有做足够多的事情去赢得比赛，”他告诉ITV体育：“表现不够好，就这么简单。我们本应该打平的，但我们的失球是我们典型的失球方式。我认为我们可以回顾过去，我们必须共同接受表现不够好的事实。”

此前英格兰在本届预选赛每场比赛都至少打进四球，但本场失利使他们自2009年以来首次在预选赛中失利，结束了连续43场不败的纪录。

索斯盖特表示，他们在半场时换人，但在下半场的表现仍然很马虎。

“我们试图在上半场改变阵型，但并没有像我们希望的那样奏效，所以我们改变了阵型，在下半场我们有了更好的开局，有很好的机会赢得比赛。”他在赛后补充道：“但是我们失去了太多的机会，也失去了太多的控球权。我们知道我们必须全力对付捷克，但我们本该足够强大去对付他们。”

英格兰将于周一客场挑战保加利亚。