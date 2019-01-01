载入史册 亚历山大-阿诺德荣登吉尼斯世界纪录

这位英格兰后卫在整个2018-19赛季的惊人进攻能力得到了认可。

特伦特·亚历山大-阿诺德的名字正式被载入吉尼斯世界纪录，这位利物浦右后卫将在2020年的吉尼斯世界纪录中占有一席之地。

这位21岁的球员上赛季在英超联赛中为红军贡献了12次助攻，创造了单赛季后卫助攻最多的记录。

锦上添花的是，亚历山大-阿诺德取代了同城死敌埃弗顿的安迪·欣奇克利夫和雷顿·贝恩斯成为新的纪录保持者。

虽然2018-19赛季对这位英格兰人来说是一个非常令人印象深刻的赛季，但他很快对他的队友表示了敬意。

“这是一个荣誉。我一直都想帮助球队创造尽可能多的机会。”亚历山大-阿诺德在接受《镜报》采访时说：“很明显，这取决于小伙子们把球踢进球门，因为足球是一项团队运动，没有他们，就不可能创造这样的纪录。对我和我的家人来说，这是一个令人难以置信的骄傲时刻，我希望它能保持好些年。”

亚历山大-阿诺德还特别挑出了两名帮助他创纪录的后卫。

利物浦左后卫安迪·罗伯逊上赛季以11次联赛助攻结束了自己的赛季，而维吉尔·范戴克在中后卫的位置上让这两名后卫可以放心压上。

“（罗伯逊）可能认为他已经终结了比赛！”他说：“赛季快结束的时候，我们都打出了很好的状态，我们都得到了很多的助攻，在那些我们需要赢球的比赛中帮助球队是很好的。”范戴克是一个世界级的球员，是我合作过的最好的球员。上赛季我们受益良多，知道我们有像维吉尔这样的球员在背后保护我们。”

这位红军右后卫已经开始了他的新赛季，他已经在8场比赛后得到了2次联赛助攻。

亚历山大-阿诺德并不是唯一一个将自己的名字列入2020年吉尼斯世界纪录的球员。

巴黎圣日耳曼球星姆巴佩因最年轻的金球奖提名而备受瞩目，马德里竞技球星若昂·菲利克斯因最年轻的欧联杯帽子戏法而受誉。

莱昂内尔·梅西的名字也毫不出奇地再次出现在这本书中，这一次是因为他是西甲历史上进球最多的球员。